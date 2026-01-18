Accueil En Brève Syrie : selon l’agence officielle, les FDS kurdes ont détruit deux ponts à Raqa

Syrie : selon l’agence officielle, les FDS kurdes ont détruit deux ponts à Raqa

L’agence officielle syrienne SANA a rapporté dimanche que les ponts sur l’Euphrate menant à Raqa (nord) ont été détruits par les combattants kurdes qui contrôlent la ville et font face à une offensive de l’armée gouvernementale. Selon la même source, les Forces démocratiques syriennes (FDS), principal bras armé kurde, ont fait sauter successivement dans la nuit le vieux puis le nouveau pont, isolant ainsi l’ancien bastion jihadiste de la zone située sur la rive occidentale que Damas a sommé les FDS de quitter.