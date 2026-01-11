Accueil En Brève Syrie : les combattants kurdes acceptent d’évacuer les deux quartiers d’Alep qu’ils contrôlaient

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), dirigées par les Kurdes, ont annoncé dimanche 11 janvier le retrait de leurs combattants des deux quartiers qu’elles contrôlaient à Alep, après plusieurs jours d’affrontements meurtriers avec les forces gouvernementales. Selon un communiqué des FDS, un accord a permis d’instaurer un cessez‑le‑feu et d’évacuer «les martyrs, les blessés, les civils pris au piège et les combattants des quartiers d’Achrafieh et de Cheikh Maqsoud vers le nord et l’est de la Syrie». L’agence officielle syrienne Sana a confirmé que «les bus transportant le dernier groupe de membres de l’organisation SDF ont quitté le quartier de Cheikh Maqsoud à Alep, en direction du nord‑est de la Syrie».