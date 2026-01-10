Syrie : évacuation annoncée de combattants d’un quartier kurde d’Alep
Samedi après-midi, les autorités syriennes ont annoncé le transfert de combattants retranchés dans le quartier kurde de Cheikh Maqsoud à Alep, dans le nord de la Syrie, vers la zone autonome kurde située plus à l’est, affirmant avoir pris le contrôle du secteur. Un correspondant de l’AFP posté à l’entrée du quartier a observé au moins quatre cars verts transportant les combattants, escortés par les forces de sécurité, une opération que la télévision officielle syrienne a également confirmée en indiquant que des transferts par car étaient en cours vers le nord‑est.
