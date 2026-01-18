Surtaxes américaines menacent l’ordre mondial et l’Otan, avertit un ministre danois

Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a déclaré dimanche 18 janvier que « l’ordre mondial tel que nous le connaissons » et « l’avenir » de l’OTAN étaient en jeu en raison des menaces de surtaxes douanières formulées par l’ancien président américain Donald Trump. En visite officielle à Oslo, au moment où la Norvège se disait elle aussi visée, M. Rasmussen a affirmé ne pas douter d’un soutien européen fort à la réponse collective.

Les menaces de surtaxes américaines pointent l’ordre mondial et l’avenir de l’OTAN

Intervenant lors d’une conférence de presse commune avec son homologue norvégien, Espen Barth Eide, le ministre danois a insisté sur la nécessité d’une réaction coordonnée. « Nous avons une force de frappe (…) lorsque nous montrons nos muscles collectivement et de manière solidaire et c’est évidemment ce que nous devons faire », a-t-il déclaré, appelant à l’unité des États européens face aux pressions extérieures.

Contexte des menaces et répercussions potentielles

Les menaces de surtaxes évoquées renvoient au précédent des mesures protectionnistes mises en œuvre par l’administration Trump entre 2018 et 2019, notamment les droits supplémentaires sur l’acier et l’aluminium visant plusieurs partenaires commerciaux. Les annonces actuelles, qui concernent notamment des surtaxes ciblant certains pays européens, ravivent des inquiétudes sur l’escalade des tensions commerciales transatlantiques et sur leurs conséquences économiques.

Les experts et responsables européens craignent que de nouvelles taxes pèsent non seulement sur les exportations et les secteurs industriels, mais aussi sur la coopération politique et sécuritaire entre l’Europe et les États-Unis. Dans ce contexte, les déclarations de M. Rasmussen mettent en lumière un double enjeu : la préservation de règles commerciales multilatérales et le maintien d’une alliance nord-atlantique capable de faire face aux crises géopolitiques.

La Norvège, bien que non membre de l’Union européenne, est un partenaire commercial et stratégique important pour l’Europe et pour l’OTAN ; c’est pourquoi Oslo figure parmi les pays explicitement cités par rapport aux menaces de surtaxes. Les responsables norvégiens et danois appellent à la coordination pour limiter les effets d’une telle politique et pour défendre les intérêts économiques et sécuritaires communs.

Impacts pour l’Afrique et les partenaires mondiaux

Au-delà de l’Europe et de l’Amérique du Nord, les implications d’une hausse des barrières commerciales peuvent rayonner jusqu’en Afrique. De nombreux pays africains entretiennent des relations commerciales et des partenariats de sécurité avec des nations membres de l’OTAN et de l’Union européenne. Des perturbations dans les flux commerciaux mondiaux peuvent affecter les chaînes d’approvisionnement, les prix des matières premières et les investissements étrangers directs, facteurs essentiels pour les économies africaines en développement.

Les autorités européennes, comme l’a illustré la prise de position danoise, misent sur la solidarité et la coordination pour préserver la stabilité des relations internationales et limiter les retombées négatives pour leurs partenaires. Alors que les discussions politiques se poursuivent, les gouvernements concernés surveillent de près l’évolution des menaces de surtaxes et préparent des réponses concertées pour protéger leurs intérêts économiques et stratégiques.