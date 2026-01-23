Sukuk international: le Bénin émet 500 millions de dollars, une première en Afrique

Le Bénin a réussi, le 22 janvier 2026, une levée de fonds internationale de 850 millions de dollars, marquée par l’émission inaugurale d’un Sukuk souverain de 500 millions de dollars. Une opération historique, première du genre pour un État africain, qui témoigne de l’attractivité croissante du pays auprès des investisseurs internationaux et de sa stratégie de diversification des financements.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le Bénin a annoncé, le 22 janvier 2026, une opération de financement internationale d’un montant total de 850 millions de dollars, structurée autour de deux émissions obligataires. La principale innovation réside dans l’émission inaugurale d’un Sukuk souverain de 500 millions de dollars, assorti d’une maturité de sept ans. Il s’agit de la première émission de ce type réalisée par un État africain sur les marchés internationaux. Cette opération est complétée par une réouverture de l’Eurobond arrivant à échéance en 2038, pour un montant de 350 millions de dollars.

Le Sukuk a été émis avec un coupon de 4,92 %, libellé en euros, grâce à un dispositif de couverture intégrale du risque de change entre le dollar et l’euro. Ce mécanisme permet de stabiliser le coût du service de la dette et de limiter l’exposition budgétaire aux fluctuations de change. La réouverture de l’Eurobond 2038 a été réalisée sur la même base, avec un coupon de 6,19 % en euros. Selon les autorités, les conditions obtenues sont plus favorables que celles observées sur le marché secondaire, dans un contexte international marqué par une volatilité persistante des taux.

Plus de huit fois supérieur

La demande des investisseurs a largement dépassé les montants recherchés. Les carnets d’ordres ont atteint plus de 7 milliards de dollars, soit un niveau de sursouscription supérieur à huit fois l’offre totale. Cette mobilisation a concerné une base d’investisseurs diversifiée, incluant des fonds spécialisés en finance islamique, principalement au Moyen-Orient, ainsi que des gestionnaires d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. L’entrée d’investisseurs du Golfe, attirés par la conformité charia du Sukuk, constitue un élargissement notable du profil des créanciers du Bénin.

Cette opération s’inscrit dans une stratégie de préparation engagée en amont. Depuis 2025, les autorités béninoises ont multiplié les rencontres avec les investisseurs internationaux, notamment à Doha, Abou Dhabi, Dubaï et Londres. Ces échanges ont porté sur la trajectoire macroéconomique du pays, les réformes budgétaires mises en œuvre et la volonté de diversifier les instruments de financement externe.

Sur le plan technique, le Sukuk repose sur une structure internationale conforme aux principes de la finance islamique. L’émission est adossée à un véhicule spécifique chargé de détenir des actifs sous-jacents et de redistribuer aux investisseurs des revenus issus d’activités considérées comme licites, sans recours à un mécanisme d’intérêt. La conformité aux règles de la charia a été validée par un comité de supervision indépendant, qui a délivré une certification formelle. Les autorités n’ont pas communiqué de détails sur la nature exacte des actifs mobilisés, mais indiquent que la structure respecte les standards internationaux, notamment ceux de l’AAOIFI.

Refinancer la dette

Les ressources levées seront affectées en priorité au financement du budget 2026, au refinancement d’échéances existantes et à l’amélioration du profil global de la dette publique. L’objectif affiché est d’allonger la maturité moyenne de la dette, d’en réduire le coût et de limiter les risques de change, plutôt que d’accroître le niveau global d’endettement.

Sur le plan macroéconomique, l’impact sur le ratio dette/PIB est présenté comme maîtrisé. Cette opération s’inscrit dans la continuité des précédentes émissions internationales du pays, dont un Eurobond durable de 500 millions d’euros en 2021 et une obligation conventionnelle de 500 millions de dollars en 2025. Cette cohérence est de nature à renforcer la crédibilité du Bénin auprès des investisseurs institutionnels et des agences de notation.

Au-delà de ses implications nationales, cette émission marque également une étape pour les marchés africains. En accédant pour la première fois au marché international des Sukuk, le Bénin ouvre la voie à une utilisation plus large de la finance islamique par les États du continent, en tant qu’outil complémentaire de financement et de diversification des partenariats financiers.