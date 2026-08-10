Stéphane Rotenberg : quand il ne tourne pas Top Chef, il file en express dans ce village de peintres des Yvelines

Le jeudi 10 août 2026, M6 propose à ses téléspectateurs un nouveau rendez-vous télévisé avec la diffusion de QI : le grand test, une émission inédite coanimée par Stéphane Rotenberg et Mac Lesggy. Ce programme innovant invite des candidats issus de quatre catégories distinctes — ingénieurs, coachs sportifs, tatoués et jumeaux — à tester leur quotient intellectuel à travers soixante questions variées. L’objectif est de désigner le groupe montrant la plus grande capacité logique.

En parallèle des anonymes, une équipe de personnalités rejoint le défi intellectuel. Les comédiens Julie Ferrier, Gil Alma, Arié Elmaleh, ainsi que l’ancienne Miss France Iris Mittenaere, confrontent également leurs connaissances. Stéphane Rotenberg, animateur emblématique largement reconnu pour ses nombreux programmes sur M6, reste cependant discret sur sa vie privée. Installé dans un village paisible en bordure de Seine, il privilégie un quotidien éloigné de l’effervescence parisienne, loin des plateaux où il enchaîne les tournages.

Un animateur devenu incontournable sur M6

Né le 21 septembre 1967 à Lens, dans le Pas-de-Calais, Stéphane Rotenberg démarre sa carrière professionnelle dans le domaine du journalisme. Avant d’être un visage familier de la télévision, il collabore dans les années 1990 à divers magazines spécialisés consacrés notamment à l’automobile, tels que Sport Auto et L’Auto-Journal. C’est après cette première expérience dans la presse écrite que sa reconversion vers l’animation télévisée s’impose progressivement.

Depuis plusieurs années, il est devenu l’un des piliers de la chaîne M6. Le succès de l’émission culinaire Top Chef, dont il est le présentateur historique, a fortement contribué à asseoir sa notoriété. Parallèlement, il anime aussi le programme d’aventure Pékin Express, qui rassemble chaque saison des candidats dans des périples à travers le monde. Ces émissions lui valent une reconnaissance solide auprès du public.

Stéphane Rotenberg se distingue également par sa franchise concernant son rôle d’animateur. Il admet volontiers les limites inhérentes à sa fonction face aux aléas du tournage, notamment pour Pékin Express. « Ça fait longtemps que j’ai renoncé », confiait-il récemment, soulignant une lucidité peu fréquente qui apporte nuance à son image souvent associée à la télévision de divertissement.

Rolleboise, refuge loin de l’agitation parisienne

Selon des sources concordantes, Stéphane Rotenberg réside à Rolleboise, une petite commune des Yvelines au cadre bucolique. Situé à environ soixante kilomètres à l’ouest de Paris, ce village de 350 habitants borde la Seine et offre un environnement particulièrement calme et naturel. L’animateur y posséderait une maison route de la Corniche, profitant d’un cadre rural loin de l’effervescence de la capitale.

Rolleboise se caractérise également par ses liens historiques avec la peinture française. Le peintre post-impressionniste Maximilien Luce y vécut et travailla, et repose dans le cimetière local aux côtés de son fils Frédéric Luce. Le village a également attiré des artistes comme Daniel Ridgway Knight et son fils Louis Aston Knight. Le célèbre peintre anglais William Turner a quant à lui immortalisé les bords de Seine de Rolleboise dans une aquarelle aujourd’hui conservée à la Tate Britain de Londres.

Au début du XXe siècle, le sculpteur et aventurier britannique Herbert Ward y avait aussi élu domicile après ses expéditions en Afrique centrale. La présence de ces figures artistiques prestigieuses confère à Rolleboise une réputation méconnue de havre d’inspiration pour les peintres, séduits par la lumière singulière et le paysage contrasté de cette vallée. Avec une topographie allant de 20 à 123 mètres d’altitude, le village mêle habitats en bord de Seine et hauteurs boisées, créant des points de vue pittoresques qui ont probablement nourri l’œuvre de ces artistes.

Une double vie entre tournages et tranquillité

Ce cadre paisible s’inscrit dans l’équilibre personnel de Stéphane Rotenberg, entre exposition médiatique et vie privée retirée. Le choix de Rolleboise comme lieu de résidence semble s’inscrire dans la continuité de cette tradition de fuite vers un espace naturel propice à la concentration et à l’inspiration, tout comme cela a été le cas pour les peintres qui ont marqués l’histoire locale.

Entre les périodes de tournage de Top Chef, Pékin Express et plus récemment QI : le grand test, l’animateur revient ainsi régulièrement à Rolleboise pour profiter d’un cadre tranquille. Cette respiration géographique semble constituer une constante dans sa manière de gérer sa présence médiatique et son intimité, offrant un rare équilibre entre vie publique et vie privée sur plusieurs décennies.