Spalletti veut une équipe combative à la Juventus avant Parma en Serie A

Luciano Spalletti, entraîneur de la Juventus, a pointé la nécessité d’une réaction immédiate de son équipe avant la rencontre contre Parme comptant pour la 23e journée de Serie A, programmée dimanche 1er février 2026 à 19h45 GMT, après le match nul concédé face à Monaco en Ligue des champions.

Face aux journalistes en conférence de presse d’avant-match, Spalletti a insisté sur l’attitude collective attendue pour ce déplacement à Parme. Le technicien italien a exprimé son désir de voir une formation vive et combative, capable de lancer des contre-attaques décisives pour trouver le chemin des filets plutôt qu’une équipe relâchée comme celle aperçue lors de la rencontre européenne.

Le coach a pris soin de rappeler que chaque joueur retenu dans le groupe a été étudié et que certains éléments, moins sollicités ces dernières semaines, pourront apporter leur contribution. Selon lui, ces joueurs disposent d’un potentiel connu du staff et pourraient réserver « d’agréables surprises » sur la pelouse.

Attentes tactiques, joueurs cités et adversaire à venir

Sur le plan tactique, Spalletti a souligné son souhait de voir une équipe offensive dans l’esprit des transitions rapides : « Je veux voir une équipe prête, qui va déclencher quelques contre-attaques pour marquer. Je ne veux pas voir une équipe relâchée comme celle de l’autre soir. Je veux une équipe combative, prête à frapper fort, quel que soit l’adversaire. » Ces propos résument sa demande d’intensité et de détermination pour le match de Serie A.

L’entraîneur a également évoqué le prochain adversaire européen de la Juventus, Galatasaray, qu’il a qualifié d’« un adversaire très difficile à tous points de vue ». Il a précisé que ce club turc possède « des qualités individuelles dans tous les secteurs de jeu », mettant en évidence la nature exigeante des confrontations à venir pour son équipe.

Au sujet des joueurs, Spalletti a nommé plusieurs éléments dont il a souligné les attributs. Il a présenté Yildiz comme un spécialiste potentiel des coups francs, indiquant que ce profil peut constituer une arme offensive. Il a par ailleurs salué les qualités d’Adzic, évoquant « un excellent pied » et une grande endurance, des caractéristiques utiles tant dans la conservation du ballon que dans les efforts répétés. Enfin, il a mentionné Cambiaso pour sa capacité à créer des espaces pour ses coéquipiers, une faculté appréciée dans les systèmes de jeu axés sur les décalages et les courses côté.

Spalletti a réitéré son attente d’une réaction collective rapide et a exprimé sa confiance quant à la capacité du groupe à se mobiliser et à faire valoir les atouts individuels identifiés par le staff.