L’amour est dans le pré : la franchise reste mondiale, avec des saisons très inégales selon les pays

Alors que M6 diffuse sa 21e saison, le format né au Royaume-Uni poursuit sa route dans plusieurs pays, mais avec des trajectoires et des numéros de saison très inégaux selon les diffuseurs.

En France, L’amour est dans le pré a lancé sa 21e saison le 19 janvier 2026 sur M6, avec 14 agriculteurs et agricultrices. Ce cap confirme la solidité d’un programme devenu l’une des adaptations les plus durables d’un format né au Royaume-Uni.

Fremantle présente 2026 comme le 25e anniversaire de Farmer Wants a Wife et indique que la franchise a été diffusée dans plus de 34 territoires. Le groupe de production lui attribue aussi plus de 250 mariages et plus de 600 naissances à l’échelle mondiale.

La comparaison entre pays demande toutefois de la prudence. En Allemagne, Bauer sucht Frau était annoncée en 21e saison en 2025, tandis qu’aux Pays-Bas, KRO-NCRV présente Boer zoekt vrouw comme une 15e saison en 2026. Le format reste donc très installé, mais il n’avance pas partout au même rythme.

Le contraste est encore plus net en Amérique du Nord. La version anglophone canadienne Farming for Love est revenue pour une saison 2 le 29 mai 2024. Le Québec suit une trajectoire plus ancienne avec sa propre déclinaison, diffusée sous le titre L’amour est dans le pré.

Au Québec, la version locale de L’amour est dans le pré est déjà annoncée pour une 15e saison à l’hiver 2027. Cette longévité, inférieure à celle de M6 mais bien supérieure à celle de certaines adaptations plus récentes, illustre l’enracinement durable du format dans plusieurs marchés francophones.