SM Caen (D3) opposé au Paris FC, tenant du titre, en quarts de la Coupe de France féminine

La Fédération Française de Football a procédé ce lundi au tirage au sort déterminant les quarts et les demi-finales de la Coupe de France féminine. Le tableau des prochaines rencontres a été officialisé lors de la cérémonie au siège de la FFF. Le SM Caen, unique club de D3 toujours en lice, accueillera le Paris FC, champion en titre après sa victoire face au PSG lors de la dernière finale.

Dans les autres confrontations, ce sont le FC Nantes, Dijon et l’Olympique Lyonnais qui joueront à domicile face respectivement au PSG, à Strasbourg et au Havre — soit les affiches Nantes-PSG, Dijon-Strasbourg et Lyon-Le Havre.

Le tirage a ensuite déterminé les voies possibles vers la finale : le sort a lié le vainqueur du match Dijon-PSG au succès du duel Caen-Paris FC, tandis que le triomphateur de Nantes-Strasbourg se retrouvera opposé à celui issu de la rencontre Lyon-Le Havre.

Les quarts de finale sont programmés le week-end des 14 et 15 mars, et les demi-finales se joueront le dimanche 5 avril.