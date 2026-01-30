Slimane Raho nommé entraîneur principal du TP Mazembe (football)

Le TP Mazembe a annoncé, ce vendredi 30 janvier 2026, la nomination de Slimane Raho au poste d’entraîneur principal de l’équipe première. L’information, publiée par le club de Kamalondo, précise que le technicien franco-algérien âgé de 51 ans a signé un contrat s’étendant jusqu’à la fin de la saison en cours. Ce recrutement intervient alors que le club de Lubumbashi confie à un visage familier la mission de conduire les Corbeaux vers leurs objectifs sportifs immédiats.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La direction du TP Mazembe a désigné Slimane Raho pour succéder à Lamine Mamadou Ndiaye à la tête du staff technique. Le choix du conseil d’administration répond, selon le communiqué officiel diffusé par le club, à une volonté de renouveler les ambitions de jeu et de performance. Le profil de Raho est présenté comme alliant compétences techniques et qualités humaines.

Le communiqué met en avant la connaissance préalable du club par le nouvel entraîneur, soulignant qu’il « connaît bien la maison des Corbeaux ». La signature du contrat intervient à un moment qualifié de clé dans le calendrier sportif du club, sans précision supplémentaire sur l’état exact des compétitions en cours dans le document rendu public.

Modalités du contrat et mission confiée

Le contrat liant Slimane Raho au TP Mazembe court officiellement jusqu’à la fin de la saison actuelle, selon l’annonce du vendredi 30 janvier 2026. Le rôle qui lui est assigné comporte la responsabilité de redynamiser le groupe professionnel et d’apporter une nouvelle vision tactique à l’équipe première. Le communiqué indique que cette orientation vise à répondre aux attentes élevées des supporters sans détailler d’objectifs chiffrés ou d’échéances précises.

La nomination s’appuie sur la réputation du technicien pour faire émerger les potentiels au sein d’un effectif, une qualité mise en exergue par la direction. Le club mentionne unanimité dans la reconnaissance des compétences de Raho, tant sur le plan technique que sur le plan humain.

La passation de pouvoir avec Lamine Mamadou Ndiaye n’est décrite dans le communiqué que sous l’angle de la succession ; aucune information supplémentaire n’est fournie sur les circonstances du départ de l’entraîneur précédent ni sur un éventuel rôle futur pour celui-ci au sein du club.

La communication officielle du TP Mazembe a été paraphée par le secrétaire général, Frédéric Kitengie Kinkumba, qui a souhaité la bienvenue au « Coach Slimane » au nom du club. Le document exprime la joie du club de retrouver ce technicien chevronné à la tête de l’équipe première.