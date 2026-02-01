Simba 1-0 ES Tunis : Kapombe marque en LDC CAF (39′)
Simba FC a pris l’avantage à la 39e minute de jeu contre l’Espérance Sportive de Tunis en Ligue des champions de la CAF, grâce à un but signé Kapombe sur une action collective initiée côté gauche par Kibabage, au stade de Dar es Salaam.
SOMMAIRE
L’ouverture du score est intervenue avant la mi-temps, au terme d’une séquence menée par les Tanzaniens. La construction offensive a abouti à un centre venu du flanc gauche, joué par Kibabage, qui a permis à l’attaquant adverse de se retrouver en position de tir dans la surface.
Le tempo du match a été marqué par cette réalisation, qui offre désormais l’avantage à l’équipe locale. Le but a changé l’affichage du score, portant Simba FC en tête face à l’équipe tunisienne à l’issue de l’action.
Déroulé de l’action
La phase décisive s’est produite sur une action collective bien menée par Simba FC. Kibabage, positionné sur le côté gauche de l’attaque tanzanienne, a délivré un centre depuis la ligne de touche. Le ballon, après ce centre, est tombé directement aux pieds de Kapombe, placé à proximité de la surface.
Kapombe, une fois en possession, a rencontré la résistance d’un défenseur adverse qu’il a éliminé avant de frapper. La conclusion de l’action s’est faite par une frappe précise de l’attaquant, laquelle a trouvé le chemin des filets et a permis à son équipe d’ouvrir le score.
Le timing de l’action — à la 39e minute — situe le but peu avant la pause, modifiant la physionomie de la rencontre dans ses derniers instants avant la mi-temps. L’action est restée la plus concrète de la première période, se traduisant par le seul but inscrit à ce stade.
À la suite de cette réussite, le tableau d’affichage indiquait 1-0 en faveur de Simba FC. Le score reflète la supériorité tanzanienne sur cette séquence spécifique et place l’équipe locale devant l’Espérance Sportive de Tunis à Dar es Salaam.
Commentaires