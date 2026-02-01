Série A : Naples égale sa série d’invincibilité à domicile

Ce samedi, Naples s’est imposé 2-1 face à la Fiorentina lors de la 23e journée de Serie A, à l’Estadio Diego Armando Maradona, et a ainsi égalé sa plus longue série d’invincibilité à domicile dans l’élite depuis l’instauration des trois points pour une victoire, totalisant 22 rencontres sans défaite.

Cette victoire a permis au Napoli d’atteindre un bilan de 22 matches sans défaite à domicile, composé de 16 succès et 6 nuls, statistique mise en avant par le reportage. Le match contre la Fiorentina intervient dans le cadre du championnat italien et confirme la continuité de résultats positifs enregistrés au stade napolitain.

Le texte indique que ce total de 22 rencontres sans défaite à domicile égalise le record du club enregistré entre août 2015 et septembre 2016 sous la direction de Maurizio Sarri.

Les chiffres de la série et mentions dans le compte rendu

Le compte rendu précise la répartition des résultats au domicile sur la série en cours : seize victoires et six matches nuls. Ces chiffres sont présentés comme les éléments chiffrés illustrant la performance du club sur son terrain.

La formulation du document attribue également l’atteinte de cette série aux « hommes d’Antonio Conte », sans autre précision sur les circonstances entourant cet élément. Par ailleurs, le même texte comporte une mention de Luciano Spalletti, reprise dans un passage distinct faisant état d’occasions restantes à disputer à domicile cette saison.

Le reportage souligne que le Napoli occupe actuellement la 4e place du classement de la Serie A, information avancée sans autre détail sur le nombre de points ou l’écart avec les autres équipes.

Le compte rendu rappelle aussi que la série d’invincibilité repose sur une solidité défensive et une efficacité offensive, tout en mentionnant des blessures dans l’effectif. Aucune statistique individuelle des joueurs, ni détail médical, n’est fourni dans le texte source.

Le document mentionne enfin que le club dispose encore de plusieurs rencontres à disputer à domicile au cours de la saison, sans préciser le calendrier ni les adversaires concernés.