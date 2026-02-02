Série A J23 : Udinese affronte l’AS Roma

Udinese reçoit l’AS Roma ce lundi 2 février à 19h45 GMT, à l’occasion de la 23e journée du championnat italien. Ce duel s’annonce déterminant pour les deux collectifs, tant sur le plan du classement que de la dynamique de fin de saison.

Les hôtes occupent actuellement la 10e place du championnat, tandis que la formation romaine pointe au troisième rang. Installée confortablement à l’écart de la zone rouge, Udinese ne peut toutefois se permettre de laisser filer des points contre une équipe en plein essor comme la Louve.

Sur le plan des résultats, Udinese a retrouvé la victoire à l’extérieur en dominant Vérone, lanterne rouge, sur le score de 3-1, ce qui constitue sa deuxième victoire en sept rencontres. Sous la houlette de Runjaic, le club connaît une campagne marquée par des hauts et des bas, rendant difficile toute prévision face à un adversaire qui lui cause souvent des problèmes.

La Roma sur une bonne série

De son côté, l’AS Roma réalise une saison convaincante et se positionne solidement sur le podium après 22 journées. La formation n’a pas abandonné l’ambition d’aller chercher le Scudetto et a engrangé dix points lors des quatre dernières journées, preuve d’une forme retrouvée.

Les joueurs dirigés par Gian Piero Gasperini affichent une grande sérénité ces dernières semaines. Ils ont aussi assuré, de justesse, une place parmi les huit premiers et validé leur qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, ce qui renforce leur confiance avant le déplacement à Udine.