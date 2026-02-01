Série A J23 : sur quelle chaîne voir Parme – Juventus en direct

La Juventus Turin se déplace sur le terrain de Parme pour la 23e journée de Serie A ce samedi, coup d’envoi à 19h45 GMT ; la rencontre sera retransmise en direct sur plusieurs chaînes télévisées. Ce duel oppose une équipe de Parme en quête de points pour s’éloigner de la zone de relégation à une Juventus en nette reprise de forme depuis l’arrivée de Luciano Spalletti, qui vise un retour dans le top 4 et la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Parme aborde cette rencontre depuis la 15e place du classement de Serie A, avec un avantage de six points sur la zone rouge. Les joueurs dirigés par Carlos Cuesta occupent aujourd’hui une position relativement confortable par rapport à la relégation, mais la situation reste fragile et nécessite des résultats concrets pour préserver leur statut dans l’élite.

De son côté, la Juventus a enregistré un redressement notable depuis le changement d’entraîneur. Sous la direction de Luciano Spalletti, le club turinois s’est relancé dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions, retrouvant une dynamique positive qui lui permet d’aborder ce déplacement avec des ambitions élevées.

Informations de diffusion et suivi du match

La rencontre Parma – Juventus Turin sera diffusée en direct sur plusieurs chaînes et plateformes télévisées. Les diffuseurs mentionnés pour la retransmission comprennent DAZN TV, Super Sport TV, Sky Sports, New World TV, Canal live, Canal+ et beIN Sport. Les téléspectateurs disposant d’un abonnement à l’une de ces chaînes pourront suivre le match en direct à l’heure indiquée.

Le match se joue sur le terrain de Parme, où la formation locale tentera de mettre à profit l’avantage du terrain pour obtenir un résultat favorable face à une Juventus en regain de forme. La confrontation entre ces deux équipes intervient à un moment important de la saison, avec des enjeux distincts pour chacune : maintien pour Parme et lutte pour les places européennes pour la Juventus.