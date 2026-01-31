Série A (J23) : Sarr expulsé face à Cagliari

Série A (J23) – Héllas Vérone réduit à dix après l’expulsion d’Amin Sarr durant la rencontre face à Cagliari : l’ailier a écopé d’un second carton jaune après un contact avec un adversaire, entraînant son exclusion et laissant son équipe en infériorité numérique.

Au cours du match opposant Héllas Vérone à Cagliari, Amin Sarr a été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune. L’action conduisant à cette sanction intervient sur un contact avec un joueur adverse au cours duquel Sarr, décrit dans les rapports comme ayant touché le tibia de son vis-à-vis de la partie antérieure du pied droit, a été pénalisé par l’arbitre.

Suite à l’affichage du second avertissement, la règle disciplinaire en vigueur dans le championnat a été appliquée : le jaune cumulatif a entraîné un carton rouge et l’expulsion immédiate du joueur. Sarr a dû quitter le terrain, ce qui a laissé les Gialloblù à dix pour la suite de la rencontre.

Déroulé et conséquences immédiates sur la rencontre

Le geste sanctionné — un contact du pied droit sur le tibia de l’adversaire — a été retenu comme motif du second avertissement. L’expulsion pour cumul de cartons jaunes entraîne automatiquement l’exclusion du joueur du reste du match sans possibilité de remplacement supplémentaire, contraignant l’équipe concernée à poursuivre la partie en infériorité numérique.

Conformément aux faits rapportés, l’action s’est soldée par l’affichage du deuxième carton jaune suivi du carton rouge, décision prise par l’arbitre présent sur la pelouse. Après la montre du carton rouge, Amin Sarr a regagné les vestiaires et n’a plus pris part au déroulement du match.

Héllas Vérone, souvent identifié sous le surnom des Gialloblù, a donc continué la rencontre à dix joueurs. L’incident a directement affecté l’effectif aligné sur le terrain, sans autre précision fournie sur d’éventuelles répercussions disciplinaires ultérieures ou sur l’état physique des protagonistes impliqués dans le contact.

Les éléments factuels publiés indiquent strictement la nature du contact, la sanction appliquée et la conséquence immédiate pour la composition de l’équipe : Amin Sarr a reçu un deuxième carton jaune pour un contact avec un adversaire, touchant le tibia de ce dernier avec la pointe du pied droit, puis a été expulsé, laissant ses partenaires à dix pour la suite du match.