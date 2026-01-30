Série A J23 : la Lazio bat le Genoa dans les dernières minutes

En ouverture de la 23e journée de la Série A, la Lazio de Rome s’est imposée 3-2 face au Genoa à l’Estadio Olimpico, grâce notamment à un penalty transformé dans le temps additionnel (90+10) par Danilo Cataldi. La rencontre, marquée par une seconde période riche en buts et une série d’arrêts de jeu en fin de match, permet à la Lazio de grappiller des points au classement tandis que Genoa reste en milieu de tableau.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La première mi-temps s’est achevée sur un score vierge de 0-0. Les statistiques de jeu montrent une légère domination en possession pour la Lazio et un total de tirs en faveur du Genoa (8) contre 6 pour les locaux. Malgré plusieurs occasions des deux côtés, aucune des équipes n’a réussi à concrétiser avant la pause.

La deuxième période a offert un déroulé nettement plus animé. Les 22 acteurs ont livré une succession d’actions et de buts, avec d’abord la Lazio qui a pris l’avantage avant de voir le Genoa revenir au score, puis la décision intervenue dans les arrêts de jeu.

Déroulement et faits marquants

Le premier but est intervenu à la 56e minute sur penalty, transformé par Pedro et permettant à la Lazio d’ouvrir le score. Six minutes plus tard, Kenneth Taylor a doublé la mise pour les Romains, inscrivant le 2-0 à la 62e minute.

Genoa n’a pas renoncé et a amorcé sa remontée immédiatement après. À la 67e minute, Ruslan Malinovskyi a réduit l’écart en transformant un penalty en faveur des visiteurs. La troupe de Genoa a ensuite égalisé grâce à Vitinha, qui a marqué à la 75e minute, portant le score à 2-2 et relançant l’équilibre du match.

La fin de la rencontre a été ponctuée par une longue série d’arrêts de jeu. Au terme de ces temps additionnels, la Lazio a obtenu un second penalty que Danilo Cataldi a converti à la 90+10, offrant la victoire 3-2 aux Romains.

Le résultat influe sur le classement : la Lazio remonte à la 8e place avec 32 points, tandis que le Genoa se situe à la 13e place avec 23 points. Le match restera marqué par sa deuxième moitié animée, les deux équipes ayant produit un jeu fluide et des occasions jusqu’au coup de sifflet final.