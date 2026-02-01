Série A (J23) : Juventus Turin affronte Parma

Parme accueille la Juventus Turin ce dimanche à 19h45 GMT au Stadio Ennio Tardini, pour le compte de la 23e journée du championnat italien. Rencontre à enjeu direct, le match oppose une équipe locale en quête de points pour se détacher de la zone de relégation à une formation turinoise en pleine série positive en Serie A.

Positionné à la 15e place du classement général, Parme pointe à seulement six unités d’avance sur la zone de relégation, une marge qui rend chaque rencontre délicate pour le club émiliam. Les points à prendre à domicile apparaissent donc essentiels pour l’équipe qui rêve d’une victoire à l’Ennio Tardini afin d’écarter, au moins temporairement, la menace d’un retour dans la zone dangereuse du championnat.

Les chiffres récents du club à domicile mettent toutefois en lumière des difficultés persistantes. Parme n’a inscrit aucun but depuis 288 minutes et a concédé une lourde défaite à Bergame lors de sa dernière sortie, s’inclinant 4-0 face à l’Atalanta. Sur son terrain, le club a enregistré un seul succès lors de ses neuf dernières réceptions — une victoire 1-0 contre la Fiorentina — et a perdu trois de ses cinq dernières rencontres jouées à l’Ennio Tardini.

La Juventus en quête de confirmation

Du côté de la Juventus Turin, le moral est alimenté par une série de résultats favorables en championnat. Les Turinois affichent six victoires et un match nul sur les huit dernières journées de Serie A, signe d’une dynamique positive qui les place en course pour les places qualificatives en fin de saison.

La Juventus vient également de se qualifier pour les 1/16e de finale de la Ligue des Champions, une performance européenne qui vient s’ajouter à leur bonne forme domestique. En déplacement, le club turinois a remporté trois de ses quatre derniers matches de championnat à l’extérieur, montrant une capacité à transformer ses sorties en performances concrètes.

Pour ce déplacement à Parme, la Juventus cherchera à enchaîner et à ajouter une nouvelle victoire à son bilan loin de l’Allianz Stadium. L’objectif affiché est de décrocher un sixième succès extérieur dans la saison de Serie A afin de se rapprocher du Top 4 du championnat.