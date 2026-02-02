Série A J23 : compositions officielles d’Udinese et de l’AS Roma

Le Bluenergy Stadium accueillera ce soir la rencontre entre l’Udinese et l’AS Roma, comptant pour la 23e journée du championnat italien. Le coup d’envoi est fixé à 19h45 GMT, et les deux équipes se préparent à aligner leurs titulaires officiels.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Cette affiche revêt une grande importance pour les deux formations. Sur les dernières confrontations directes, la dynamique sourit nettement à la Roma, qui a remporté les six dernières oppositions face à l’Udinese. Parmi ces succès récents figurent un 2-0 acquis à domicile en novembre 2025 et une victoire 2-1 à Udine en janvier 2025. Les tifosi locaux gardent en mémoire la dernière victoire bianconera, un 4-0 marqué en septembre 2022, et espèrent que la soirée permettra d’inverser cette tendance.

Dans ce contexte, les entraîneurs misent sur leurs meilleurs éléments pour tenter de faire la différence sur le terrain et répondre aux attentes des supporters.

Compositions officielles

Udinese : Okoye, Kristensen, Kabasele, Solet, Ehizubue, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura, Atta, Davis.

AS Roma : Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Çelik, Cristante, El Aynaoui, Wesley, Soulé, Pellegrini, Mallen.