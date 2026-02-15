Sénégal – Ligue 1 (J15) : Gorée et Rufisque confortent leurs places, Casa et Pikine freinés

Ce dimanche, la treizième journée a tourné à l’avantage de deux équipes qui terminent la première moitié du championnat en position favorable : Gorée et AJEL Rufisque ont signé des succès importants, tandis que Casa Sports et Pikine n’ont pas réussi à prendre les trois points. La lutte pour les places d’honneur reste toutefois ouverte.

À Mbour, Gorée s’est imposé 1-0, un résultat qui lui permet de conserver la première place du classement au terme de la phase aller. De son côté, Rufisque a dominé Génération Foot 2-0 et confirme sa deuxième position, mettant ainsi une pression supplémentaire sur les prétendants au titre. Ces prestations renforcent leur standing parmi les favoris pour la suite de la saison.

Les poursuivants n’ont pas tiré leur épingle du jeu : Casa, installée à la troisième place, n’est parvenue qu’à un nul 1-1 face à Dakar Sacré-Cœur, tandis que Pikine a été tenu en échec 0-0 par HLM. Ces résultats ralentissent leur remontée au classement et offrent un léger avantage aux deux leaders.

Résultats du jour

Teungueth 0-0 Guédiawaye • Pikine ASC 0-0 HLM • AJEL Rufisque 2-0 Génération Foot • Mbour 0-1 Gorée • Dakar Sacré-Cœur 1-1 Casa • Jaraaf 1-1 AS Camiérène • Wally Daan 1-1 Linguère