Accueil Economie Sénégal : la dette reste « soutenable », affirme Ousmane Sonko

Sénégal : la dette reste « soutenable », affirme Ousmane Sonko

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a réaffirmé jeudi le refus des autorités de procéder à une restructuration de la dette publique, malgré un contexte économique jugé difficile. Il a assuré que cette position faisait l’objet d’un consensus au sommet de l’État.



S’exprimant à Dakar lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue mauritanien, Moctar Ould Djay, en visite officielle, M. Sonko a déclaré que la dette du Sénégal demeurait « soutenable ». Il a indiqué que le pays honorait ses engagements financiers depuis près de dix-huit mois sans soutien extérieur additionnel, en s’appuyant notamment sur le marché financier régional.



En effet, le chef du gouvernement a précisé que cette orientation constituait la position « officielle et unanime » du président de la République, des ministères chargés des Finances et de l’Économie, ainsi que de l’ensemble du gouvernement. Alors que la dette publique est estimée à environ 119 % du PIB et que le déficit budgétaire avoisine les 13 %, M. Sonko a souligné que les relations avec les partenaires internationaux devaient s’inscrire dans un cadre de dialogue équilibré, sans pressions extérieures.



Le Sénégal entend ainsi préserver sa crédibilité sur les marchés financiers internationaux tout en redressant ses finances publiques à travers des réformes souveraines. Ces mesures, intégrées à un plan de redressement économique et social et à une politique de rationalisation budgétaire, ont déjà permis de mobiliser 960 milliards de francs CFA supplémentaires pour le budget 2026, avec une montée en charge attendue à partir de 2027.

Ousmane Sonko - Premier ministre Sénégalais en conférence de presse avec Jean Luc Mélenchon @PSI