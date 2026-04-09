Jean-Jacques Ndala, l’arbitre du match Sénégal-Maroc, écarté de la Coupe du Monde 2026

L’arbitre congolais Jean‑Jacques Ndala ne sera pas de l’aventure de la Coupe du monde 2026. Une décision prise par la FIFA qui s’inscrit dans le prolongement direct de la vive controverse ayant entouré la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc.

La FIFA a écarté Jean‑Jacques Ndala de la Coupe du monde 2026 principalement en raison de la controverse très lourde autour de son arbitrage de la finale Sénégal–Maroc de la CAN 2025, jugée peu cohérente et potentiellement néfaste pour l’image de l’arbitrage international, même s’il n’a pas été officiellement sanctionné par la CAF.

Selon plusieurs sources concordantes, l’absence de Jean-Jacques Ndala sur la liste des arbitres retenus pour le Mondial 2026 s’explique principalement par la gestion très critiquée de cette finale continentale. Sans qu’aucune sanction disciplinaire officielle n’ait été prononcée contre lui, son arbitrage a laissé une empreinte négative durable dans les cercles du football international.

Au cœur des reproches, une application jugée incohérente des règles et une gestion contestée des moments de tension. L’épisode a été perçu comme incompatible avec les standards d’exigence attendus pour une compétition de l’envergure de la Coupe du monde.

La rencontre Sénégal–Maroc de la CAN 2025 reste l’un des matchs les plus controversés de ces dernières années. Plusieurs décisions arbitrales ont alimenté la polémique, notamment le refus d’un but sénégalais incompris par de nombreux observateurs, l’attribution d’un penalty au Maroc dans les dernières minutes, jugé sévère par une partie des analystes, une gestion du climat de tension qui a conduit à une interruption temporaire du match, les joueurs sénégalais ayant quitté la pelouse en signe de protestation.

Ces éléments ont contribué à fragiliser la crédibilité de l’arbitre à l’échelle internationale, malgré l’absence de faute grave retenue par la Confédération africaine de football (CAF).

La FIFA privilégie le profil « fiable »

Dans sa logique de sélection, la FIFA semble avoir privilégié des arbitres présentant une image de stabilité, de constance et de neutralité. L’objectif est d’éviter toute polémique susceptible d’entacher le déroulement du tournoi mondial. Ainsi, plusieurs officiels africains ont été retenus pour représenter le continent en 2026, tandis que d’autres, associés à des épisodes controversés lors de la CAN 2025, ont été écartés.

Malgré cette mise à l’écart du Mondial, Jean-Jacques Ndala n’est pas exclu du paysage arbitral africain. Il continue d’officier dans les compétitions de la CAF, preuve que son niveau technique n’est pas remis en cause de manière globale. À l’absence du Congolais, c’est l’Algérien Mustapha Ghorbal qui apparaît comme le leader naturel du groupe africain, porté par une génération montante désireuse de s’imposer sur la scène internationale.

Parmi les noms qui émergent, le Mauritanien Dahane Beida et le Gabonais Pierre Atcho sont salués pour leur progression constante et leurs récentes prestations, approuvées par la commission des arbitres de la FIFA. L’Égyptien Amin Mohamed et le Sud-Africain Abongile Tom figurent également parmi les 52 arbitres centraux sélectionnés, témoignant de la force collective du contingent africain.

La présence africaine sur tous les fronts

Au-delà des arbitres centraux, l’Afrique est largement représentée sur les lignes de touche et dans les salles VAR. Les assistants égyptien Mahmoud Abouelregal et gabonais Amos Abeigne ont été confirmés, assurant la continuité d’une expertise technique reconnue.

Dans l’arbitrage vidéo, le Marocain Hamza El Fariq et l’Égyptien Mahmoud Ashour auront la responsabilité des interventions VAR. Leur nomination souligne que la formation et les standards des officiels africains répondent aux exigences internationales, et que le continent est désormais un acteur incontournable dans toutes les dimensions du métier.

Avec des délégués issus du Sénégal, du Maroc, de Somalie, d’Algérie et d’autres pays, l’Afrique s’envolera vers les États-Unis, le Mexique et le Canada avec une délégation fournie et compétitive. Le Mondial 2026 offre à ces arbitres et arbitres assistants l’opportunité de consolider leur place parmi l’élite et de démontrer que, même sans la présence de Ndala, le continent fournit des garants de l’équité reconnus au plus haut niveau.