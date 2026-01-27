Sénégal : décès de l’actrice Halima Gadji après un malaise

L’actrice sénégalaise Halima Gadji, révélée au grand public par son rôle de Marème Dial dans la série « Maîtresse d’un homme marié », est décédée ce lundi 26 janvier 2026 à Dakar, à l’âge de 36 ans. Selon ses proches, elle aurait succombé à un malaise soudain, sans pathologie connue.

Figure marquante du paysage audiovisuel sénégalais, elle s’était imposée grâce au succès de la série produite par Marodi TV et diffusée entre 2019 et 2021, devenue un phénomène en Afrique francophone et au sein de la diaspora. Cette performance lui avait valu le prix de la meilleure interprétation féminine aux Sotigui Awards 2020.

En avril 2023, elle avait été choisie comme marraine du 39ᵉ Festival international de cinéma Vues d’Afrique à Montréal. Née le 25 août 1989 à Dakar, entre la Médina et Sacré-Cœur, Halimatou Gadji était issue d’un métissage culturel, d’un père sénégalais et d’une mère d’origine maroco-algérienne. Sa disparition plonge le monde culturel sénégalais et africain dans une profonde consternation.