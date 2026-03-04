Sénégal – Brouille entre Faye et Sonko: déjà une guerre de succession au sein du PASTEF ?

Au Sénégal, les tensions politiques au sommet de l’État entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko prennent une tournure de plus en plus marquée, laissant entrevoir une guerre de succession politique bien avant l’échéance présidentielle de 2029.

Le climat s’est nettement refroidi entre les deux responsables, pourtant issus de la même formation politique, le Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), avec une menace explicite de rupture de coalition.



Lors d’une intervention télévisée le 1ᵉʳ mars 2026, Ousmane Sonko a averti que son parti pourrait quitter le gouvernement et retourner dans l’opposition si le président Faye s’écartait de la vision politique qui avait initialement scellé leur alliance.

Selon lui, tant que le président reste aligné avec les principes du Pastef, « le débat est sans objet », mais une divergence marquée sur ces orientations pourrait entraîner une dissolution politique de l’union au sein de l’exécutif.



Cette fracture n’est pas née récemment. En novembre 2025, le président Faye avait surpris l’équipe dirigeante en remplaçant Aïssatou Mbodj, une proche de Sonko, à la tête de la coalition présidentielle « Diomaye Président », par Aminata Touré, sa coordinatrice de campagne.

Ce changement, unilatéral et non concerté, avait été fermement rejeté par le Pastef dans un communiqué, ce qui avait marqué une première rupture de confiance entre les deux hommes.



Les tensions structurelles sont également alimentées par des désaccords stratégiques, notamment sur la direction politique que devrait prendre le pays à l’approche de la présidentielle de 2029. L’entourage du président estime qu’il est trop tôt pour engager une discussion ouverte sur la succession, tandis que les proches de Sonko maintiennent la pression pour clarifier les intentions et le rôle futur de chacun au sein de la majorité.



Dans ce contexte, la position de Sonko prêt à repositionner le Pastef en force d’opposition si les divergences s’accentuent illustre une crise interne profonde au sein du pouvoir sénégalais, où l’unité politique vacille face aux enjeux de leadership et d’orientation stratégique.

Cette dynamique politique sera à suivre de près dans les prochains mois, alors que les jeux de pouvoir et les préparatifs pour l’après-2029 s’intensifient.