Sélection guinéenne annoncée pour les matches contre le Togo et le Bénin

À l’approche de la fenêtre internationale de mars, Paulo Duarte, le sélectionneur de l’équipe nationale de Guinée, a communiqué une liste de 25 joueurs retenus pour deux matches amicaux programmés contre le Togo puis le Bénin.

Le staff technique mise sur des éléments déjà bien connus pour porter le projet sportif, avec en tête d’affiche l’attaquant Serhou Guirassy, auteur de prestations remarquées sous les couleurs du Borussia Dortmund.

Parmi les retours notables, on retrouve des cadres rappelés en sélection tels qu’Ilaix Moriba, Ibrahima Diakité, Saïdou Sow et Yakhouba Gnagna Barry.

Quatre nouveaux visages font leur apparition dans le groupe : Mohamed Kaba, Abdoulaye Camara, Lamine Diaby-Fadiga et Mansour Camara, appelés à découvrir l’environnement des A.

Le rassemblement du Syli national sera effectué au Maroc à partir du 22 mars. Les deux rencontres amicales se joueront également au Maroc, aux dates du 27 et du 31 mars.

La liste des 25 joueurs

Gardiens :

Soumaila Sylla (Reims, France) ; Ousmane Camara (Loubha FC, Guinée) ; Mohamed Camara (Ashanti Kotoko, Ghana)

Défenseurs :

Mohamed Soumah (Sirius, Suède) ; Sékou Sylla (Deen Hagg, Pays-Bas) ; Ibrahima Brèze Fofana (Hammarby, Suède) ; Issiaga Sylla (Asteras, Grèce) ; Mory Konate (Mechelen, Belgique) ; Ibrahim Diakité (Cercle Brugge, Belgique) ; Saïdou Sow (Clermont Foot, France) ; Mansour Camara (Al-Kholood, Arabie saoudite)

Milieux :

Jocelyn Janneh (SC Bastia, France) ; Mohamed Kaba (FC Nantes, France) ; Sékou Bangoura (Columbus Crew, USA) ; Morlaye Sylla (Damac FC, Arabie saoudite) ; Seydouba Cissé (Leganés, Espagne) ; Ilaix Moriba Kourouma (Celta Vigo, Espagne)

Attaquants :

Yadaly Diaby (Grenoble, France) ; Ousmane Camara (GZ Power, Chine) ; Aliou Badara Baldé (St. Gallen, Suisse) ; Mohamed Touré (Plzeň, République tchèque) ; Abdoulaye Camara (Vejle, Danemark) ; Lamine Diaby Fadiga (Raków, Pologne) ; Serhou Guirassy (Dortmund, Allemagne) ; Yakhouba Gnagna Barry (Horoya AC, Guinée)