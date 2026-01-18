Sécurité au Groenland et dans l’Arctique : le chef de l’OTAN dit en avoir parlé à Trump

Le dimanche 18 janvier, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé avoir eu un échange téléphonique avec le président des États-Unis, Donald Trump, portant sur « la situation sécuritaire au Groenland et dans l’Arctique ». Dans un message publié sur X, M. Rutte a indiqué : « J’ai discuté avec le président des États-Unis de la situation sécuritaire au Groenland et dans l’Arctique. Nous poursuivrons nos efforts sur ce sujet et je me réjouis de le rencontrer à Davos en fin de semaine. »

Entretien téléphonique entre Mark Rutte et Donald Trump sur l’Arctique

Le chef du gouvernement néerlandais n’a fourni aucun détail supplémentaire quant aux éléments précis abordés lors de cet entretien, qui était particulièrement attendu. L’annonce intervient dans un contexte de préoccupations croissantes en Europe liées aux déclarations de M. Trump, notamment ses menaces répétées d’imposer des surtaxes douanières sur des produits européens. Ces tensions commerciales ont renforcé l’attention portée aux questions de sécurité et de coopération transatlantique autour de l’Arctique.

Contexte stratégique et retombées internationales

Le Groenland, territoire autonome du Royaume du Danemark, occupe une position géographique stratégique entre l’Amérique du Nord et l’Europe. Depuis plusieurs années, la région arctique suscite un regain d’intérêt pour des raisons à la fois climatiques, économiques et militaires : ouverture de nouvelles voies maritimes liées au recul des glaces, présence de ressources naturelles et montée en puissance d’acteurs extérieurs qui cherchent à renforcer leur influence.

Au plan européen, la nervosité provoquée par les annonces américaines de possibles droits de douane a poussé plusieurs capitales à surveiller de près les évolutions diplomatiques avec Washington. Le bref communiqué de M. Rutte reflète une volonté de maintenir un dialogue direct entre dirigeants, sans toutefois préciser la nature des engagements ou des mesures envisagées concernant la sécurité en mer, la coopération militaire, ou la protection des infrastructures dans l’Arctique.

Pour les pays africains et d’autres régions du monde, les enjeux de l’Arctique peuvent paraître lointains mais restent significatifs. Les routes commerciales mondiales, les marchés des matières premières et les dynamiques géopolitiques globales sont interdépendants : des tensions transatlantiques peuvent avoir des répercussions sur le commerce international, les prix des exportations et la stabilité des approvisionnements. Plusieurs États africains, qui dépendent des flux commerciaux mondiaux, suivent donc avec attention les tensions entre partenaires européens et américains.

Enfin, Mark Rutte a rappelé qu’il rencontrerait Donald Trump à Davos « en fin de semaine », faisant référence au Forum économique mondial. Cette entrevue en marge du forum devrait permettre d’approfondir les discussions bilatérales et multilatérales sur la sécurité arctique et les relations commerciales, même si aucun agenda détaillé n’a été publié par les deux équipes à ce stade.