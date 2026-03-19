Rosie Huntington-Whiteley s’affiche avec le sac à main le plus convoité du moment

Rosie Huntington-Whiteley a été repérée avec le sac Stockholm de DeMellier en daim chocolat, un it-bag qui illustre l’esthétique du « quiet luxury » et met en lumière les engagements de la maison londonienne en matière de mode responsable.

Icône du style minimaliste, le mannequin britannique impose une nouvelle fois une silhouette sobre et étudiée. Le sac observé lors de sa sortie, au format oversize et aux lignes épurées, s’inscrit dans une tendance actuelle où la qualité des matières et la discrétion du design priment sur l’ostentation.

Le modèle Stockholm, dans sa version daim chocolat, se distingue par une texture chaude et une coupe pensée pour un porté à l’épaule grâce à des lanières fines. À la fois pratique et sophistiqué, il répond à la demande d’une clientèle cherchant des pièces durables et polyvalentes.

Le Stockholm, nouvel it-bag du moment

Conçu par DeMellier, le Stockholm réunit des éléments qui expliquent son succès auprès des célébrités et des influenceuses. La marque, fondée à Londres en 2017 par Mireia Llusia-Lindh, a axé sa stratégie sur des sacs à main mêlant élégance, durabilité et fabrication éthique. Cette approche a permis à DeMellier de se positionner sur un segment de marché sensible aux questions de provenance et de qualité.

Plusieurs personnalités figurent parmi les adeptes de la maison : Kate Middleton, Reese Witherspoon, Emily Ratajkowski, Emma Roberts et Lili Reinhart sont citées comme clientes. Le Stockholm, en particulier, est perçu comme un accessoire capable de compléter aussi bien une tenue casual chic qu’un look plus travaillé, en raison de son volume et de sa sobriété.

Le style dit « quiet luxury » auquel renvoie ce modèle privilégie des finitions soignées, des lignes discrètes et des matériaux nobles plutôt que des logotypes visibles. Dans ce cadre, le daim chocolat du Stockholm ajoute une dimension tactile et chaleureuse qui s’accorde aisément avec une garde-robe minimaliste.

Par ailleurs, DeMellier a élargi son offre avec la collection Printemps-Été 2026, qui marque une évolution de son esthétique. La gamme intègre de nouvelles silhouettes et des traitements de matières visant à diversifier les usages et les saisons.

Parmi les pièces présentées, le cabas Florence retient l’attention : il se caractérise par des panneaux de cuir entrelacés et une construction qui met en valeur le savoir-faire artisanal de la marque. La collection introduit également des matières inédites, telles que le daim perforé, et une palette de couleurs renouvelée.

Les teintes annoncées pour cette saison incluent Light Taupe, Berry Red et Deep Khaki.