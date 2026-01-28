Robert Lewandowski peut égaler un record de Lionel Messi en Ligue des Champions contre le FC Copenhague

Le FC Barcelone a reçu le FC Copenhague ce mercredi 28 janvier 2026 au Camp Nou lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions ; à la 48e minute, Robert Lewandowski a inscrit le but égalisateur, un but qui lui a permis d’égaler le record de Lionel Messi pour le nombre d’équipes différentes affrontées et marquées en compétition européenne de clubs.

Le but de la 48e minute a ramené le Barça au score face aux Danois et, statistiquement, a permis à Lewandowski de devenir le joueur ayant marqué contre le plus grand nombre d’équipes différentes en Ligue des champions, égalant ainsi un record détenu par Lionel Messi.

Selon les éléments disponibles, Lionel Messi avait, avant ce match, trouvé le chemin des filets contre 40 équipes différentes dans cette compétition. La réalisation de Lewandowski lors de la rencontre au Camp Nou le porte au même total et lui permet d’égaler le capitaine argentin sur ce point précis.

Le contexte de la rencontre et les implications sportives

La confrontation face au FC Copenhague, indiquée comme la dernière journée de la phase de groupes, revêtait une importance pour le FC Barcelone en vue de la qualification pour la suite de la compétition. Le club catalan vise une place dans le « top 8 » afin d’accéder directement aux huitièmes de finale, objectif repris dans les informations disponibles.

Robert Lewandowski, mentionné comme un joueur ayant déjà inscrit de nombreux buts en Ligue des champions, a inscrit ce but égalisateur en seconde période. La réalisation intervient dans un match qui, sur le plan comptable et de qualification, présentait des enjeux pour la suite du parcours européen du FC Barcelone.

Les faits rapportés indiquent que, par cette action offensive, Lewandowski a porté à égalité un record individuel détenu jusque-là par Lionel Messi, dont le total de confrontations marquées en Ligue des champions était chiffré à 40 équipes différentes. Le but de la 48e minute est explicitement désigné comme celui permettant d’atteindre ce palier statistique.

Le cadre chronologique et géographique de l’événement est précisé : le match s’est déroulé au Camp Nou, à Barcelone, le 28 janvier 2026, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, et l’action litigieuse s’est produite au retour des vestiaires, à la 48e minute de jeu.