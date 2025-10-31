Rio de Janeiro: l’opération antidrogue vire au carnage; plus de cent morts et un pays sous le choc

Ce qui devait être une vaste opération de démantèlement de réseaux de narcotrafiquants s’est transformé en bain de sang à Rio de Janeiro.

Déployés par centaines dans la nuit du 28 octobre, des agents de police et de l’armée ont affronté les membres du puissant gang Comando Vermelho, dans des échanges de tirs d’une intensité rarement vue.

Annoncée par le gouverneur de l’État de Rio, Claudio Castro, l’opération présentée comme « la plus grande jamais menée contre le trafic » mobilisait environ 2 500 hommes, appuyés par des hélicoptères et véhicules blindés. Les forces de l’ordre visaient des bastions criminels situés dans les quartiers d’Alemão et de Penha, non loin de l’aéroport international.

Mais la riposte des groupes armés a été foudroyante. Depuis les hauteurs des favelas, les trafiquants ont ouvert le feu, incendié des bus, et selon plusieurs témoins, utilisé même des drones armés pour viser les forces de sécurité. Rapidement, la ville s’est retrouvée paralysée.

Dans un message d’alerte, l’ambassade et le consulat des États-Unis ont signalé des fermetures de routes majeures dans la Zone Nord, notamment sur les avenues Brasil, Amarela et Marechal Rondon, appelant les résidents à la prudence.

Le bilan humain est terrifiant. Les premiers chiffres faisaient état de 60 morts, mais selon PBS News et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, au moins 121 personnes ont été tuées, dont quatre policiers, et 81 interpellées. Le Haut-Commissaire Volker Türk a dénoncé une opération « la plus meurtrière de l’histoire de Rio de Janeiro » et a réclamé une réforme urgente des méthodes policières au Brésil.

Les autorités locales se félicitent pourtant du « succès » de l’opération. Une version que contestent de nombreux observateurs. Jacqueline Muniz, professeure à l’Université fédérale Fluminense, évoque un « fiasco politico-opérationnel », pointant un manque de préparation et des bavures manifestes.

Les organisations de défense des droits humains parlent, elles, de massacre. Plusieurs corps ont été retrouvés dans les ruelles des favelas, et les habitants dénoncent des exécutions sommaires.

Entre triomphe sécuritaire pour les uns et tragédie d’État pour les autres, Rio de Janeiro s’enfonce dans le débat éternel sur la violence institutionnelle et les limites de la guerre contre le trafic. Un conflit sans fin où, une fois de plus, les civils paient le prix fort.