PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Rentrée scolaire 2025-2026: Le ministère de l’Enseignement secondaire accorde une ultime chance aux AME

Rentrée scolaire 2025-2026: Le ministère de l’Enseignement secondaire accorde une ultime chance aux AME

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Véronique Tognifodé, professeur agrégé en Gynécologie Obstétrique, ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance
Véronique Tognifodé, professeur agrégé en Gynécologie Obstétrique, ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance
- Publicité-

À quelques jours de la rentrée des classes, le Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP) vient d’adresser un message important aux Aspirants au Métier d’Enseignant (AME).

Dans un communiqué publié ce lundi 25 août 2025, le ministère annonce une réouverture exceptionnelle de la plateforme EducMaster, afin de permettre aux AME retardataires de confirmer leur disponibilité pour l’année scolaire 2025-2026.

Selon la note signée par le Directeur de Cabinet, Garba Ayouba, les intéressés disposent d’un ultime délai de 24 heures, soit du mercredi 27 août 2025 à 00h jusqu’à 23h59, pour effectuer cette confirmation en ligne.

Le ministère précise qu’aucune autre réouverture ne sera envisagée après cette échéance. Les AME concernés sont donc invités à se conformer sans délai, sous peine d’exclusion de la liste des enseignants mobilisables pour la nouvelle année académique.

Cette décision vise à garantir une rentrée scolaire organisée et à éviter tout retard dans le déploiement des enseignants dans les établissements secondaires à travers le pays.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin – Accident au pont de Wodo: un véhicule 4×4 chute dans les eaux, un passager porté disparu

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : 04 morts dans une attaque armée près de la frontière burkinabè

Liberia

Libéria : le siège du parti de George Weah perquisitionné et démoli

Côte d'Ivoire

Présidentielle ivoirienne 2025 : Vincent Toh Bi se lance officiellement dans la course

Burkina Faso

L’AES réclame une enquête après la mort de l’activiste burkinabè Alino Faso

Bénin

Cambriolage d’une école à Hêvié Adovié: le principal suspect arrêté après six mois de cavale

Bénin

Développement: Cotonou intensifie sa présence économique en Asie avec le Benin Business Forum à Osaka

Bénin

Affaire Dangnivo: un nouvel épisode reprend ce mardi à Cotonou

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le pasteur Wilfried Zahui entre officiellement dans la course

Bénin

Présidentielle 2026: le juriste Adégbola Franck Oké saisit l’OIF sur des dispositions du Code électoral

VOIR TOUS LES FLASHS