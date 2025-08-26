Rentrée scolaire 2025-2026: Le ministère de l’Enseignement secondaire accorde une ultime chance aux AME

À quelques jours de la rentrée des classes, le Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP) vient d’adresser un message important aux Aspirants au Métier d’Enseignant (AME).

Dans un communiqué publié ce lundi 25 août 2025, le ministère annonce une réouverture exceptionnelle de la plateforme EducMaster, afin de permettre aux AME retardataires de confirmer leur disponibilité pour l’année scolaire 2025-2026.

Selon la note signée par le Directeur de Cabinet, Garba Ayouba, les intéressés disposent d’un ultime délai de 24 heures, soit du mercredi 27 août 2025 à 00h jusqu’à 23h59, pour effectuer cette confirmation en ligne.

Le ministère précise qu’aucune autre réouverture ne sera envisagée après cette échéance. Les AME concernés sont donc invités à se conformer sans délai, sous peine d’exclusion de la liste des enseignants mobilisables pour la nouvelle année académique.

Cette décision vise à garantir une rentrée scolaire organisée et à éviter tout retard dans le déploiement des enseignants dans les établissements secondaires à travers le pays.