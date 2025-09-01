Rentrée scolaire 2025-2026 au Bénin: une rencontre syndicat-gouvernement déjà planifiée

Sur l’antenne de l’émission « Cartes sur table » d’Océan FM, dimanche 31 août 2025, le secrétaire général de la Cosi-Bénin, Codjo Hinlin, a confirmé qu’une rencontre entre les organisations syndicales et le gouvernement est programmée pour la première semaine de septembre. L’objectif de cette rencontre est de faire le point sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026.

« La rentrée, de toute évidence, elle aura lieu », a assuré Codjo Hinlin pour rassurer élèves, parents et enseignants. Il a précisé qu’une session de la Commission de consultation, de concertation des négociations centrales syndicats et gouvernement se tiendra. Elle permettra d’évaluer toutes les mesures mises en place pour garantir une rentrée fluide. Des journées de réflexion ciblant notamment l’organisation dans le secteur secondaire sont aussi déjà programmées, une date devant encore être ajustée en fonction du calendrier des fêtes religieuses.

Le calendrier officiel de la rentrée

Conformément à l’arrêté interministériel du 19 juin 2025, la pré-rentrée est fixée du 8 au 12 septembre, tandis que la rentrée effective de l’année scolaire est prévue le lundi 15 septembre 2025.

Par ailleurs, la rentrée pour les enseignements maternels et primaires bénéficiera d’une mise en condition des enseignants, à gérer entre la pré-rentrée et le lancement officiel des classes.