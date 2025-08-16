Rencontre Trump-Poutine: avancée diplomatique ou simple mise en scène ?

Jeudi, Vladimir Poutine et Donald Trump se sont retrouvés pour tenter de trouver une issue diplomatique au conflit en Ukraine. Mais à l’issue de cette rencontre très attendue, les analyses demeurent contrastées.

Selon plusieurs médias occidentaux, aucun progrès concret n’a été enregistré sur le terrain des négociations. Le quotidien espagnol El País estime même que le grand gagnant de cette réunion est Poutine :

« Poutine a obtenu ce qu’il attendait avant tout de cette rencontre : une photo avec le président américain, sur le sol américain, avec des avions et des soldats américains lui rendant hommage. Une démonstration faite au monde que le statut de paria international qu’il avait depuis le début de l’invasion en février 2022, a disparu. Tout cela sans avoir à faire la moindre concession. »

De son côté, la presse russe salue au contraire un succès diplomatique majeur. L’agence Ria Novosti a diffusé une image symbolique : quatre soldats portant le drapeau russe marchant vers un horizon ensoleillé, accompagnée de ce titre triomphal :

« Les négociations ont eu lieu, le résultat est en notre faveur, Kiev se dirige vers une capitulation. »

Entre satisfaction affichée à Moscou et scepticisme persistant en Occident, la rencontre semble davantage avoir offert une victoire symbolique à Vladimir Poutine qu’un véritable pas vers la paix.