Référendum en Guinée: la CEDEAO et l’UA saluent un scrutin « réussi »

Les missions conjointes de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union africaine (UA), déployées lors du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025 en Guinée, ont salué le bon déroulement du scrutin.

Conduites respectivement par l’ambassadeur Abdel-Fatau Musah, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, et par l’ambassadeur Bankole Adeoye, son homologue de l’UA, ces missions ont couvert 389 bureaux de vote répartis sur les huit régions administratives du pays.

Dans un communiqué conjoint, les deux délégations ont exprimé leur satisfaction quant au professionnalisme du personnel électoral et à l’implication des observateurs nationaux et internationaux. Elles ont également salué l’engagement des autorités guinéennes et des partis politiques dans le processus électoral.

Les missions ont exhorté la communauté internationale à maintenir son soutien aux efforts des autorités de la transition et du peuple guinéen, afin de favoriser la consolidation de la paix, de la stabilité et l’organisation d’élections libres, inclusives et transparentes, marquant le retour à l’ordre constitutionnel.

Les deux institutions ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner, de manière coordonnée, les parties prenantes guinéennes dans le renforcement de la paix et de la démocratie dans le pays.