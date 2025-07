Reconstruction du stade René Pleven: le projet entre en phase active

- Publicité-

Le gouvernement béninois poursuit son ambition de doter le pays d’infrastructures sportives modernes, accessibles aux jeunes et adaptées à la pratique du sport tant au niveau amateur que professionnel. Parmi les chantiers prioritaires figure la reconstruction du stade René Pleven, situé à Cotonou.

Le projet prévoit plusieurs aménagements de grande envergure. Le terrain principal de football sera entièrement refait avec du gazon synthétique de 45 mm, conforme au standard FIFA Quality Pro. Un terrain d’entraînement en terre sera également aménagé, ainsi que des terrains dédiés au handball, basketball, volleyball et tennis. Ces derniers disposeront tous d’un revêtement en sol sportif de type polyuréthane, adapté à la pratique intensive.

Outre les surfaces de jeu, d’importants travaux sont prévus pour réhabiliter les tribunes, la clôture, les guérites et les bâtiments connexes. Le projet inclut également une canopée avec lettrage, une piscine, des voies d’accès et de desserte (VRD), un aménagement paysager, un château d’eau et un forage.

Les ministres concernés sont instruits pour diligenter la signature du contrat de marché avec l’entreprise sélectionnée et assurer un suivi rigoureux du chantier, afin de garantir la réalisation des travaux dans les délais impartis.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de modernisation des équipements sportifs du Bénin, en cohérence avec les ambitions affichées en matière de formation des jeunes et de professionnalisation du sport.