Real Madrid: Alvaro Arbeloa vole au secours de Mbappé

Critiqué pour son positionnement après deux matches sans but, l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé a reçu le soutien appuyé d’Álvaro Arbeloa, qui loue son intelligence de jeu et son efficacité globale.

Kylian Mbappé@Getty images
Deux rencontres sans faire trembler les filets, et le débat s’emballe déjà autour de Kylian Mbappé. Muet face au Benfica en barrage aller de Ligue des champions de l’UEFA (0-1), puis lors du revers concédé sur la pelouse d’Osasuna en Liga (2-1), l’attaquant du Real Madrid traverse une séquence inhabituelle.

Samedi, certains observateurs madrilènes ont pointé du doigt son positionnement axial. Aligné en pointe, l’international français a été jugé trop mobile, décrochant fréquemment loin de la surface, au détriment d’une présence constante dans la zone de vérité. Un débat récurrent dès lors que Mbappé occupe le rôle de numéro 9.

Présent en conférence de presse à la veille du barrage retour face aux Lisboètes, Álvaro Arbeloa a tenu à éteindre l’incendie naissant. Pour l’ancien défenseur merengue, la question ne se pose pas en ces termes. « Devrait-il être davantage considéré comme un numéro neuf pur ? Je ne pense pas que son problème soit de marquer des buts. Ni le fait de marquer, ni la manière dont il le fait », a-t-il expliqué devant les médias.

« Il prend des décisions sur le terrain, et s’il fallait souligner une qualité chez lui, ce serait son intelligence. Il sait exactement où se placer. Parfois, il doit créer dans la surface, parfois en dehors. Il sait parfaitement ce qu’il a à faire, et ses statistiques parlent pour lui. » À Madrid, la confiance reste donc intacte. Si l’efficacité immédiate fait défaut, le crédit accordé à Mbappé demeure immense. Et au regard de son pedigree, peu doutent que la disette ne soit que passagère.



