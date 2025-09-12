RDC : le procès de Joseph Kabila reporté au 19 septembre

En RDC, l’audience du procès de l’ancien président Joseph Kabila a été reportée au 19 septembre 2025.

Poursuivi par la Haute Cour militaire, il encourt la peine de mort pour complicité présumée avec le mouvement rebelle M23, soutenu par le Rwanda. Absent depuis l’ouverture du procès le 25 juillet, Kabila est jugé par contumace.

La Cour devait initialement rendre son verdict le vendredi 12 septembre. Mais une requête de dernière minute déposée par la partie civile a conduit à un renvoi.

Les avocats, notamment ceux représentant l’État congolais, ont demandé la reprise des débats afin d’intégrer de nouveaux éléments. Ils souhaitent particulièrement augmenter le montant des réparations réclamées, passant de 25 à 30 milliards de dollars, et requalifier l’accusation de trahison en espionnage, invoquant la controverse autour de la nationalité de l’ancien chef d’État.

Après avoir jugé la demande recevable, les magistrats ont envisagé une reprise immédiate des audiences, mais les avocats des parties civiles ont sollicité davantage de temps pour préparer leur dossier. Finalement, les juges ont fixé la prochaine audience au 19 septembre.

Ce procès, où Kabila n’est ni présent ni représenté, est dénoncé par son parti, le PPRD, qui y voit « un simulacre judiciaire » motivé par des considérations politiques.