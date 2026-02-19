RDC : Glencore et la Gécamines pérennisent la production de la coentreprise Kamoto Copper Company en visant 300 000 tonnes par an

Glencore et la société minière publique congolaise Gécamines ont signé le 17 février 2025 un accord destiné à garantir l’exploitation à long terme de la coentreprise Kamoto Copper Company (KCC), située à Kolwezi, l’un des principaux gisements de cuivre et de cobalt d’Afrique, en vue d’atteindre une production annuelle ciblée d’environ 300 000 tonnes de cuivre et de prolonger la durée de vie opérationnelle du site jusqu’au milieu des années 2040.

Le pacte, conclu entre le groupe suisse et la Gécamines, confère à KCC un accès élargi à un ensemble complet de titres miniers ainsi qu’à des baux fonciers à long terme. KCC est détenue à 75 % par Glencore et à 25 % par la Gécamines, et les nouvelles garanties foncières doivent permettre de sécuriser l’exploitation des réserves existantes et de planifier des investissements structurants pour les années à venir.

Parmi les dispositions techniques prévues, l’accord prévoit l’extension des capacités d’entreposage des résidus miniers et des dépôts de stériles. Ces adaptations logistiques sont présentées comme essentielles pour maintenir un rythme de production soutenu sur les sites actuels et pour optimiser la récupération des minerais, tout en encadrant juridiquement la conservation par la Gécamines des droits sur toute réserve extraite à l’intérieur du périmètre concédé.

Impacts opérationnels et contexte financier du groupe

Sur le plan opérationnel, la sécurisation des titres et des baux doit permettre à KCC de planifier des travaux d’extension des infrastructures et de modernisation des installations de traitement. Selon les informations communiquées, ces mesures visent à améliorer l’efficacité des installations, renforcer la stabilité des opérations et soutenir un objectif de production à long terme fixé autour de 300 000 tonnes de cuivre par an.

Mark Davis, directeur des opérations de Glencore pour la région Copper Africa, a indiqué que l’accord devrait rendre possible une meilleure exploitation du potentiel du site en optimisant la chaîne d’exploitation, les installations et les infrastructures connexes. Les modalités exactes de mise en œuvre des extensions d’installations et du calendrier des travaux n’ont pas été détaillées dans le communiqué publié par les parties.

La signature de cet accord intervient alors que Glencore affiche des résultats financiers en recul sur l’exercice 2025. Le groupe a déclaré un EBITDA ajusté en baisse de 6 %, à 13,51 milliards de dollars, marquant la troisième diminution consécutive après deux années de performances record. Dans ce contexte, la multinationale a annoncé le versement d’un montant total de 2 milliards USD à ses actionnaires, correspondant à 17 cents par action, un dividende légèrement inférieur à celui distribué l’année précédente.