RDC: 55 militaires condamnés à mort pour fuite devant l’ennemi dans l’Est du pays

- Publicité-

Le tribunal militaire de garnison de Butembo, siégeant à Musienene, dans la province du Nord-Kivu, à l’est de la République démocratique du Congo (RDC), a prononcé de lourdes condamnations à l’encontre de militaires accusés de fuite devant l’ennemi.

Vendredi dernier, 55 soldats des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont été condamnés à la peine de mort pour avoir abandonné leurs positions face aux rebelles du M23 dans le territoire de Lubero, a indiqué Me Jules Muvweko, défenseur judiciaire du ressort de Butembo, à l’agence Anadolu. Principalement composés de sous-officiers, ces militaires ont également été reconnus coupables de crimes tels que le vol, le viol, le pillage et le meurtre.

Le procès, mené en procédure de flagrance, s’est déroulé sur cinq jours et a concerné 66 prévenus. En plus des 55 condamnations à mort, un militaire a écopé de cinq ans de prison, deux femmes civiles ont été condamnées à deux ans, tandis qu’un autre militaire a été acquitté. La procédure a été déclinée pour six prévenus, car leur arrestation remontait en novembre 2024.

Par ailleurs, ces condamnations surviennent dans un climat de forte instabilité dans l’est du pays, où les FARDC peinent à contenir l’avancée du groupe rebelle M23, malgré des opérations militaires intensifiées.