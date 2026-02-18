Ramadan 2026 : la Grande Mosquée de Paris annonce le 18 février, le CFCM le 19

Ramadan 2026 en France fait l’objet d’un désaccord entre autorités religieuses à la veille de son ouverture : la Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris et plusieurs fédérations annoncent un début le mercredi 18 février 2026, tandis que le Conseil français du culte musulman (CFCM) maintient que le jeûne commencera le jeudi 19 février 2026.

Réunie à Paris, la Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris (GMP) et plusieurs fédérations musulmanes ont publié un communiqué indiquant que la commission théologique commune s’est appuyée sur « les résultats des travaux élaborés sur l’adoption du calcul scientifique et les données astronomiques universelles » pour déterminer l’entrée du mois de Ramadan. Ces instances affirment que l’utilisation conjointe du calcul et des données astronomiques contribue, selon elles, à l’unité des musulmans de France et facilite l’organisation du jeûne.

Le Conseil français du culte musulman (CFCM), pour sa part, s’en tient à une interprétation fondée sur la visibilité astronomique du croissant lunaire. Dans un communiqué daté du 17 février 2026 et relayé sur son compte Twitter, le CFCM indique que les conditions astronomiques permettant l’observation du nouveau croissant ne seront réunies que le 18 février au soir : il en déduit que le premier jour du Ramadan 1447 H sera le jeudi 19 février 2026. Le CFCM précise également que, tout en respectant les décisions prises par certains pays musulmans, celles-ci ne doivent pas engager les musulmans de France.

Positions et méthodes de détermination

La GMP et les fédérations qui l’accompagnent invoquent une méthode intégrant le calcul scientifique et des données astronomiques universelles. Dans leur communication, elles indiquent que ces deux approches sont complémentaires. La référence au « calcul scientifique » renvoie aux méthodes astronomiques permettant de déterminer, par des données universelles et des algorithmes, les instants de la nouvelle lune et le début des mois lunaires, tandis que la visibilité du croissant correspond à l’observation visuelle traditionnelle effectuée au coucher du soleil.

La position de la GMP se double d’un appel à la solidarité et au respect, et d’une demande aux autorités compétentes de veiller à la sécurité des lieux de culte pendant le mois sacré, selon le communiqué diffusé par l’instance.

Le CFCM, en privilégiant la visibilité lunaire, explique que l’évaluation des conditions d’observation conduit à décaler d’une journée le début du jeûne par rapport à l’annonce de la GMP. Son communiqué et le message publié sur son compte officiel confirment la date du jeudi 19 février 2026 comme premier jour du Ramadan et rappellent l’autonomie des décisions prises par les instances religieuses françaises vis‑à‑vis de celles d’autres pays.

Les annonces divergentes ont été rendues publiques dans les heures précédant le lancement du mois sacré et sont accompagnées de communications officielles des deux organismes.