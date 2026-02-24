Racisme: John Obi Mikel recadre José Mourinho après la polémique Vinícius

L’ancien capitaine des Super Eagles John Obi Mikel, a jugé « maladroits » les propos de José Mourinho sur l’affaire impliquant Vinícius Júnior, estimant que le technicien portugais aurait dû adopter une position plus ferme contre le racisme.

L’ancien capitaine des Nigeria, John Obi Mikel, n’a pas mâché ses mots à l’encontre de José Mourinho après la polémique survenue lors du barrage aller de Ligue des champions entre le SL Benfica et le Real Madrid. Au cœur de la controverse : des accusations de Vinícius Júnior, qui affirme avoir été traité de « singe » par Gianluca Prestianni au cours de la rencontre. Une affaire qui a rapidement pris une ampleur médiatique considérable.

Après la rencontre, Mourinho avait estimé que l’ailier madrilène avait provoqué le public par ses célébrations, tout en rappelant que le Benfica de la grande époque d’Eusébio ne saurait être associé à des comportements racistes. Des propos qui n’ont pas convaincu Mikel. Sur son podcast Obi One, l’ancien milieu de terrain de Chelsea FC, qui a évolué sous les ordres du technicien portugais à deux reprises, a exprimé sa déception :

« Ce que je m’attendais à entendre de mon ancien patron, de mon entraîneur, c’était : “Oui, une enquête est en cours, mais le racisme n’a pas sa place ici, il n’y a pas de place pour une telle chose. Attendons la fin de l’enquête, mais il n’y a pas de place pour ça.” » Avant d’ajouter, plus direct : « Quand il a déclaré : “Oh oui, Vinicius Jr n’aurait pas dû célébrer comme il l’a fait”, c’était un commentaire vraiment maladroit de la part de José Mourinho. »

Mikel conclut toutefois en laissant la porte ouverte : « Il sera le premier, il le sait, à reconnaître : "J'ai merdé". C'est un gars intelligent, très intelligent, il le sait.» Un nouvel épisode dans un dossier sensible, où chaque prise de parole est scrutée de près.






