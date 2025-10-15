« Qu’il veille sur la Côte d’Ivoire » : Alassane Ouattara prie sur la tombe d’Houphouët-Boigny avant la présidentielle

À quelques jours du scrutin présidentiel du 25 octobre, le président et candidat du RHDP, Alassane Ouattara, a rencontré ce mardi 14 octobre les Rois et Chefs traditionnels de Côte d’Ivoire, à Yamoussoukro. Une rencontre symbolique, placée sous le signe de la paix, de la cohésion nationale et de la responsabilité collective.

Avant la cérémonie, le chef de l’État s’est recueilli au caveau du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation. Dans un moment de prière et de méditation, Alassane Ouattara a demandé la bénédiction de son illustre prédécesseur « pour que la Côte d’Ivoire demeure un pays de paix ».

Accueilli chaleureusement par le président de la Chambre des Rois et Chefs traditionnels, le candidat du RHDP a salué la sagesse et le rôle de ces autorités coutumières dans le maintien de la stabilité sociale. Il leur a exprimé sa gratitude pour leur engagement en faveur de la paix et de l’unité nationale.

Dans son allocution, Alassane Ouattara a lancé un appel à des élections apaisées et à des débats d’idées, loin de toute violence. « Notre démocratie n’a pas besoin de violence pour s’exprimer. Nous devons avoir des débats d’idées », a-t-il déclaré.

Conscient des tensions pouvant accompagner la période électorale, il a exhorté les Chefs traditionnels à poursuivre leurs actions de sensibilisation auprès des populations. « Votre parole a un poids immense. Elle touche les cœurs, inspire la confiance et appelle à la sagesse », a-t-il souligné.

Le président a réaffirmé la volonté du gouvernement d’assurer un scrutin libre, transparent et sécurisé, tout en invitant les acteurs politiques à la responsabilité et au respect des règles démocratiques.

En conclusion, Alassane Ouattara a rendu hommage au rôle déterminant de la chefferie traditionnelle dans la réconciliation et le développement du pays, avant d’adresser une prière : « Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire et qu’elle reste toujours en paix. »

Avant de quitter les lieux, le chef de l’État a fait un don de 100 millions de F CFA à la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels de Côte d’Ivoire.