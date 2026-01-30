PSV éliminé en football, un joueur marocain exaspéré

Ismaël Saibari a expliqué en conférence de presse, après la défaite du PSV face au Bayern Munich (1-2), qu’il n’était pas informé des autres résultats de la Ligue des champions au moment du match. Le club néerlandais a été éliminé de la compétition à l’issue de cette rencontre, et le joueur marocain a détaillé les raisons pour lesquelles l’équipe n’a pas adopté une attitude de conservation du score en fin de match.

La défaite 1-2 contre le Bayern Munich a coûté au PSV une qualification pour la suite de la Ligue des champions. Dans l’hypothèse d’un match nul 1-1, le club aurait, selon les éléments rapportés après la rencontre, été dans une position différente au classement et aurait disputé les rencontres qualificatives pour les huitièmes de finale. Les chiffres évoqués lors des commentaires post-match indiquent que, avec huit points et une différence de buts nulle, le PSV aurait été mieux placé que Benfica, présenté comme dernier qualifié avec neuf points et une différence de buts de -2.

La question de la connaissance des autres scores a été posée explicitement à Saibari lors de la conférence de presse. Le joueur a répondu en soulignant sa distance physique par rapport au banc pendant les instants décisifs du match, ce qui l’a empêché d’entendre d’éventuelles informations venues de l’entourage technique ou des écrans présents au stade. Il a ainsi expliqué pourquoi, selon lui, l’équipe n’a pas cherché à préserver un nul qui aurait modifié son sort en compétition.

Les explications d’Ismaël Saibari

« J’étais trop loin du banc, je n’ai donc rien entendu », a déclaré Ismaël Saibari en conférence de presse. Il a ajouté qu’il ne savait pas si le reste de l’équipe connaissait les scores des autres terrains au moment où le PSV défendait son avance ou tentait d’égaliser. Saibari a insisté sur la difficulté d’agir en fonction d’informations périphériques quand la communication sur le bord du terrain est limitée.

Le joueur a également évoqué la question tactique et morale qui se pose lorsqu’une équipe pense pouvoir se contenter d’un résultat en cours de match. « Si on avait arrêté de jouer, on nous aurait demandé : ‘Pourquoi on arrête de jouer au lieu d’avancer ?’ C’est facile à dire après coup », a-t-il ajouté, manifestant une certaine exaspération face aux critiques éventuelles qui peuvent suivre une stratégie de gestion de score.

Les déclarations de Saibari se situent dans le cadre de la conférence tenue après la rencontre PSV-Bayern, match qui a entraîné l’élimination du club néerlandais de la Ligue des champions. Les propos rapportés mettent en lumière les contraintes de communication et les choix collectifs sur le terrain lorsqu’une équipe cherche à concilier ambition sportive et gestion du résultat en temps réel.