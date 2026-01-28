PSG et Monaco en barrages de la Ligue des Champions, Marseille éliminé
Trois rencontres européennes impliquant des clubs français ont livré leurs verdicts mardi soir : le Paris Saint-Germain a partagé les points contre Newcastle (1-1) et est relégué hors du top 8, l’Olympique de Marseille s’est incliné lourdement au Club Bruges (3-0) et est éliminé de la compétition, tandis que l’AS Monaco a obtenu un nul contre la Juventus (0-0) et se qualifie pour les barrages.
Au Parc des Princes, le PSG a ouvert le score dès la 8e minute par Vitinha, après un penalty manqué par Ousmane Dembélé à la 4e minute. Khvicha Kvaratskhelia a quitté le terrain sur blessure et a été remplacé par Doué à la 21e minute. Newcastle a nivelé à la 45e+2 par Joe Willock, qui a trompé le gardien Safonov sur une remise de la tête de Burn. En seconde période, Willock a vu un but annulé pour hors-jeu (57e). Paris a multiplié les tentatives : Zaïre-Emery a manqué le cadre (58e), Barcola a tiré hors-cadre après une percée dans la surface (61e) et Dembélé a enroulé un tir qui n’a pas cadré (64e). Newcastle a opéré des changements offensifs (Barnes et Gordon entrés à la 67e), tandis que Luis Enrique a fait entrer Ramos (69e) puis Mayulu et Mbaye à la 86e. Safonov a réalisé des arrêts décisifs face à des frappes de Gordon et Barnes en fin de match. Le score final de 1-1 entraîne la sortie du PSG du top 8 et l’oblige à disputer les barrages.
Au Jan Breydelstadion, le Club Bruges a pris l’avantage dès la 5e minute par Diakhon, sur un service de Stankovic et une main de Rulli. Stankovic a ensuite fourni le centre sur lequel Vermant a doublé la mise à la 12e minute. Rulli a évité le 3-0 en remportant un duel devant Diakhon à la 18e minute. En seconde période, De Zerbi a remplacé Traoré par Paixao à la reprise (46e). L’OM a montré des réactions : une demi-volée de Kondogbia repoussée par Mignolet (50e), puis Gouiri a tiré hors du cadre après une passe en retrait de Diakhon (53e). Aubameyang est entré pour Murillo à la 54e et a frappé, mais Mignolet a détourné (58e). Stankovic a forcé Rulli à détourner un tir à l’entrée de la surface (67e) et a inscrit le troisième but du Club Bruges à la 79e, profitant d’un retrait de Forbs après un premier duel manqué face à Rulli. Suite à cette défaite 3-0, l’OM est éliminé, Benfica ayant battu le Real 4-2.
Détails supplémentaires
Au Stade Louis-II, Monaco et la Juventus n’ont pas réussi à se départager (0-0). En début de match, Akliouche a manqué une occasion après une relance ratée du gardien Perin (2e). Le portier turinois a repoussé deux tentatives de Vanderson (32e, 39e) et Openda a manqué le cadre pour la Juve à la 41e minute. En seconde période, Spalletti a effectué deux remplacements à la mi-temps (Yildiz et Adzic entrés, Conceição et Miretti sortis). Yildiz a tenté une reprise acrobatique captée par Kohn (50e). Henrique et Coulibaly ont respectivement vu leurs tentatives captées par Perin (54e, 59e). Camara a tiré son coup franc au-dessus à la 70e minute, Vanderson a manqué la cible à la 80e et Zhegrova a enroulé un tir au-dessus en temps additionnel (90e+3). Le score final permet à l’AS Monaco de se qualifier pour les barrages.
