Promotion de la femme: le Bénin classé 90ème dans « Women, Business and the Law 2022 »

Sur 190 pays évalué dans le cadre du rapport « Women, Business and the Law 2022 », le Bénin se positionne à la 90ème place. Ce rang correspond à 15 places gagnées en un an. Selon un communiqué du gouvernement, « cette avancée a été réalisée, notamment grâce aux réformes visant entre autres, la suppression des restrictions liées à l’exercice des emplois dits « physiquement difficiles » pour les femmes ».

La performance du Bénin reflète les efforts constants du Gouvernement du Président Patrice Talon dans la lutte pour une participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision et au développement de notre pays car, une société plus égalitaire entraîne une économie plus résiliente. Gouvernement

Le score du Bénin dans le rapport s’est également amélioré et passe de 77,5 à 80,6 (sur 100). Le Bénin se retrouve ainsi dans le top 5 des pays d’Afrique Subsaharienne ayant vu leur score augmenter. Il s’agit de l’Angola, du Gabon, de la Sierra Léone, et du Burundi. De 2021 à 2022, le Bénin est le seul pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ayant amélioré son score de l’indice Women, Business and the Law.