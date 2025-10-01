Presidentielles 2026: Daniel Edah fait un nouveau pas vers la concrétisation de sa candidature

Daniel Edah, candidat déclaré à la présidentielle de 2026 et président du mouvement « Nous le ferons », vient d’obtenir son quitus fiscal.

Il a fait l’annonce sur sa page Facebook à travers une action de grâce à Dieu. « Quitus fiscal ! Gloire à Dieu », a-t-il écrit.

La nouvelle a suscité de nombreuses félicitations parmi ses partisans, mais elle prend aussi une dimension politique forte : elle constitue une réponse aux accusations selon lesquelles l’administration fiscale aurait fait preuve de partialité envers certains candidats de l’opposition.

En obtenant ce quitus, l’ancien haut fonctionnaire désormais membre du parti politique de l’opposition Les Démocrates vient encore de remplir une condition sur les critères élaborés par les responsables de cette formation politiques en vue du choix de leur duo candidat.

Pour rappel, quelques jours auparavant, le 25 septembre, Daniel Edah avait annoncé son adhésion au parti Les Démocrates, après une audience avec l’ancien président Boni Yayi.

Le pprésident du Mouvement « Il fera beau » avait annoncé sa candidature pour les élections présidentielles de 2026. Il sera certainement candidat à la candidature du duo candidats