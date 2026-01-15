Présidentielle en Ouganda : Museveni admet des problèmes techniques lors du vote
Le président ougandais Yoweri Museveni a reconnu, lors d’une conférence de presse, avoir rencontré des difficultés pour voter le 15 janvier 2026 aux élections présidentielle et législatives en Ouganda en raison d’une « machine » récalcitrante, affirmant avoir d’abord essayé son empreinte du pouce droit, puis du gauche, sans succès, avant que « mon visage ait été accepté par la machine ». Il a ajouté que « les machines fonctionnaient dans certains endroits, mais pas dans d’autres ». Ces déclarations interviennent alors que l’opposition ougandaise accuse l’exécutif d’actions « délibérées » visant à entraver le double scrutin.
1 min de lecture
