La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Présidentielle en Ouganda : Museveni admet des problèmes techniques lors du vote

Le président ougandais Yoweri Museveni a reconnu, lors d’une conférence de presse, avoir rencontré des difficultés pour voter le 15 janvier 2026 aux élections présidentielle et législatives en Ouganda en raison d’une « machine » récalcitrante, affirmant avoir d’abord essayé son empreinte du pouce droit, puis du gauche, sans succès, avant que « mon visage ait été accepté par la machine ». Il a ajouté que « les machines fonctionnaient dans certains endroits, mais pas dans d’autres ». Ces déclarations interviennent alors que l’opposition ougandaise accuse l’exécutif d’actions « délibérées » visant à entraver le double scrutin.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
110 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
14:27 En Brève : Entrées irrégulières dans l’UE en recul de 26% en 2025 selon Frontex
14:15 En Brève : Yannick Agnel sera jugé pour viol sur mineur, confirme la Cour d’appel de Colmar
14:27 Entrées irrégulières dans l’UE en recul de 26% en 2025 selon Frontex
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant