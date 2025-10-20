Présidentielle 2026 au Bénin: le cadre de concertation des confessions religieuses en mission pour « la paix et le vivre-ensemble »

À quelques mois des élections générales de 2026, le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, a reçu en audience, ce jeudi 16 octobre 2025, une délégation du Cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin, conduite par Michel Alokpo.

La rencontre, tenue au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, avait pour fil conducteur la préservation de la paix et du vivre-ensemble en période électorale.

Au cours de cette audience, Michel Alokpo a remis au Président Vlavonou les actes du séminaire national sur la paix et le vivre-ensemble, organisé du 2 au 4 septembre dernier à Cotonou. Ce rendez-vous avait réuni les principaux responsables religieux du pays autour d’une ambition commune : prévenir les tensions politiques et sociales à l’approche des échéances électorales.

Le Cadre de concertation a également présenté le communiqué final de ce séminaire. Le document annonce la tenue de trois jours de jeûne et de prière entre décembre 2025 et janvier 2026, afin d’implorer la protection divine sur le Bénin avant, pendant et après les élections.

Dans la même dynamique, les leaders religieux prévoient une tournée nationale de sensibilisation dans les douze départements du pays. Objectif de cette tournée est d’appeler les citoyens, les partis politiques et les institutions à la retenue, à la tolérance et à la paix.

Pour la réussite de cette initiative, Michel Alokpo a sollicité le soutien institutionnel et moral du Président de l’Assemblée nationale.

Le communiqué final du Cadre va plus loin en suggèrant une rencontre symbolique entre le Président Patrice Talon et l’ancien Chef de l’État Boni Yayi, dans un esprit de réconciliation nationale. Il recommande également l’organisation, après les élections, d’un dialogue national inclusif pour consolider la cohésion et la stabilité du pays.

Touché par la démarche, Louis Gbèhounou Vlavonou a salué « la sagesse et la responsabilité » des leaders religieux. Il a réaffirmé le rôle crucial des confessions dans la préservation de la paix sociale et assuré de la disponibilité du Parlement à accompagner toute initiative visant à renforcer l’unité et la démocratie béninoise.

Une rencontre à forte portée symbolique, qui rappelle que la paix, dans un contexte électoral sensible, demeure l’affaire de tous.