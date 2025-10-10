Présidentielle 2026: la CENA ouvre la phase d’enregistrement des candidatures

La Commission électorale nationale autonome (CENA) lance ce vendredi 10 octobre 2025, l’enregistrement des candidatures pour l’élection présidentielle prévue en janvier 2026.

Cette étape cruciale marque le début concret du processus électoral, conformément au calendrier officiellement publié en août dernier.

Selon les dispositions du Code électoral béninois, chaque candidature doit être présentée sous la forme d’un duo présidentiel, comprenant un candidat à la présidence et un colistier à la vice-présidence. Pour être recevable, chaque dossier doit être parrainé par au moins 15 % des députés et maires, issus d’au moins trois cinquièmes des circonscriptions électorales.

La période de dépôt des dossiers s’étend jusqu’au mardi 14 octobre 2025, délai de rigueur fixé par la CENA. À l’issue de cette phase, l’institution procédera à la vérification des pièces et des parrainages, avant la publication des listes provisoires puis définitives des duos retenus.

Sur le plan politique, le paysage semble déjà se dessiner. Du côté de la mouvance présidentielle, le duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata a été désigné pour représenter la majorité au pouvoir, avec le soutien conjoint de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) et du Bloc Républicain (BR).

L’opposition, représentée par Les Démocrates (LD), aurait réuni le nombre exact de parrains requis pour présenter un duo aux prochaines échéances.

Avec l’ouverture officielle de cette phase administrative, la CENA confirme sa détermination à conduire un processus électoral rigoureux, inclusif et transparent, en vue des élections générales de janvier 2026

Enfin, la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), bien que dans une posture plus nuancée, affirme également pouvoir constituer un dossier complet grâce à son ancrage municipal et un accord politique avec les deux blocs de la mouvance.