Présidentielle 2026 au Bénin: nouveau report de la désignation du duo candidat des Démocrates

La fumée blanche se fait toujours attendre. La désignation du duo candidat du parti Les Démocrates pour la présidentielle d’avril 2026 connaît un nouveau report, prolongeant encore un suspense déjà bien installé dans le paysage politique béninois.

Initialement prévue pour le samedi 11 octobre, la réunion du Conseil national devait être reprogrammée pour ce dimanche 12 octobre. Mais, à la surprise générale, elle a de nouveau été ajournée.

Selon une communication du secrétaire national à la communication du parti, Guy Mitopkè, publiée dans la nuit de samedi sur sa page Facebook, la rencontre se tiendra finalement le lundi 13 octobre à Abomey-Calavi.

« Le Conseil national est reporté au lundi 13 octobre », a-t-il simplement écrit, sans plus de précisions.

Une étape décisive d’un processus engagé fin septembre

Cette réunion du Conseil national constitue la dernière étape d’un processus de sélection entamé à la fin du mois de septembre.

Un comité de sélection du duo présidentiel a d’abord été mis en place, avant le lancement officiel d’un appel à candidatures le 28 septembre, clôturé le 4 octobre.

Au total, 34 candidatures ont été enregistrées, examinées puis auditionnées par le comité. À l’issue des délibérations, le rapport final a été transmis au président du parti, Boni Yayi, le samedi 11 octobre, à la veille de la première date prévue pour la réunion.

Ce rapport sera présenté lundi au Conseil national, instance composée du Haut Conseil, de la Coordination nationale (90 membres), d’un représentant par circonscription électorale (24 membres) et d’un représentant par commune (77 membres). C’est cette instance qui a la responsabilité d’entériner le choix du duo présidentiel du parti.

Un calendrier électoral sous pression

Ce report intervient alors que le calendrier électoral s’accélère. La période de dépôt des candidatures à la Commission électorale nationale autonome (CENA) s’étend du 10 au 14 octobre 2025.

À la date du samedi 11 octobre, aucun dossier n’avait encore été officiellement enregistré, ni du côté du parti Les Démocrates, ni du camp présidentiel.

Les candidats pressentis de la mouvance, dont Romuald Wadagni, tout comme ceux de l’opposition conduite par Paul Hounkpè, n’avaient pas encore formalisé leur candidature auprès de la CENA.

Autant dire que les prochaines 48 heures seront déterminantes : entre ce dimanche 12 et le mardi 14 octobre, les principales forces politiques devront déposer leurs dossiers pour être dans les délais légaux.

L’élection présidentielle, quant à elle, est fixée au 12 avril 2026, mais déjà, les signaux politiques traduisent l’intensité des tractations et des calculs stratégiques autour de la constitution des duos.