Présidentielle 2026: ambiance festive à la CENA pour le dépôt du dossier du duo Wadagni–Talata

C’est une journée pas comme les autres à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Depuis l’après midi de ce lundi 13 octobre 2025, les abords de l’institution à Cotonou vibrent au rythme des chants, des danses et des klaxons. Militants et sympathisants de la mouvance présidentielle ont pris d’assaut les lieux pour accompagner avec ferveur le duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata, annoncé pour le dépôt de leur dossier de candidature à l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

Drapeaux, t-shirts, pancartes à l’effigie du duo, chants d’encouragement et vuvuzelas : tout y est. L’ambiance est à la mobilisation populaire, reflet d’un soutien massif à la candidature du ministre des Finances et de l’actuelle vice-présidente de la République. Plusieurs figures politiques de la mouvance ont également été aperçues, venues témoigner leur solidarité et leur engagement autour de ce ticket présidentiel présenté comme celui de la continuité et de la stabilité.

Selon les indiscrétions, le duo candidats est attendu au sein de l’institution après 15H. Malgré le retard apparent, la foule n’a pas perdu de sa ferveur.

Une fois cette formalité accomplie, la mouvance présidentielle sera la première formation politique à déposer officiellement sa candidature pour le scrutin d’avril 2026.

Ce moment hautement symbolique marque le lancement effectif de la bataille électorale. Dans les prochaines heures, les regards se tourneront vers l’opposition, notamment le parti Les Démocrates, encore attendu pour la présentation de son duo présidentiel.

Entre ferveur populaire et calculs politiques, la présidentielle de 2026 s’annonce déjà comme l’une des plus disputées de la dernière décennie.