Premier League : Liam Rosenior redoute West Ham de Nuno Espírito Santo

Chelsea affrontera West Ham United ce samedi à 17h30 GMT lors de la 24e journée de Premier League dans un derby londonien que Liam Rosenior présente comme « le match le plus important de la saison ». Le technicien des Blues a exprimé sa préoccupation face à l’équipe de Nuno Espírito Santo, estimant que le Portugais a retrouvé un onze-type solide et dangereux en transition.

Rosenior a souligné publiquement l’organisation défensive et la menace offensive des Hammers, déclarant : « Nuno a clairement imposé sa patte à son équipe. Toutes ses équipes sont très bien organisées sans ballon et très dangereuses en transition. » Selon l’entraîneur de Chelsea, cette stabilité tactique et la cohérence du onze-type de West Ham rendent le rendez-vous particulièrement exigeant pour son groupe.

Sur le plan du groupe et du mercato, Rosenior a adopté un discours prudent. Il a insisté sur l’idée de recruter des joueurs capables d’avoir « un réel impact » plutôt que de procéder à des arrivées pour le seul mouvement du marché. Le recrutement d’un défenseur central demeure une option, sans exclure des renforts au milieu de terrain ou sur les ailes, a-t-il précisé.

État des troupes, retours et jeunes promus

Concernant des joueurs déjà sous contrat, Rosenior a tenu un discours mesuré au sujet d’Axel Disasi, indiquant une posture « humaine et ouverte » et assurant qu’aucun départ imminent n’est prévu. Le coach a également confirmé son intention d’intégrer le jeune Josh Acheampong dans le groupe professionnel, traduisant sa volonté de donner des opportunités aux éléments issus de la formation.

Sur le plan des retours, l’entraîneur a apporté des précisions sur la disponibilité de certains cadres : Cole Palmer, auteur de deux passes décisives lors du match contre Naples, est disponible pour débuter face à West Ham. Enzo Fernández a été encensé par Rosenior pour son « mental de gagnant » et est décrit comme ayant un statut « déjà de classe mondiale » par le technicien.

Le volet médical a également été abordé. Rosenior a indiqué que Levi Colwill progresse bien dans sa récupération, mais que son retour se fera « étape par étape ». Le coach a également mis en avant le travail sans ballon réalisé par João Pedro et son potentiel de buteur, signalant l’appréciation du staff quant à ses qualités actuelles et ses perspectives sportives.